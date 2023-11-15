Неужели и здесь китайские? Сколько стоят мандарины в Белгородской области

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
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Updated Сегодня, 03:13
Средняя цена мандаринов в несетевой рознице в России выросла за год на 25% и составила 164 рубля, сообщил ТАСС эксперт. Дороже всего символ Нового года стоит на Камчатке — 334 рубля, а дешевле всего в Краснодарском крае — 106 рублей. Самые дорогие мандарины — из Перу (269 рублей), из ЮАР (266 рублей) и из Аргентины (238 рублей).
Средняя цена мандаринов из Марокко составляет 183 рубля, из Египта — 175 рублей, из Китая — 174 рубля, из Турции и Ирана — 152 рубля. Дешевле всего мандарины из Абхазии (131 рубль) и Грузии (103 рубля).
Журналисты Бел.Ру прошлись по магазинам областного центра. Разброс стоимости мандаринов в магазинах существенный — от 99 до 159 рублей за килограмм. А на продуктовой ярмарке в Белгороде 11 ноября стоимость составляла 130 рублей за кило.
В областном правительстве Бел.Ру рассказали, что в рамках выборочного мониторинга цен на мандарины в торговых предприятиях Белгородской области на 9 ноября зафиксирована минимальная цена на мандарины в размере 89,99 рублей за 1 кг, а максимальная — 299,99 рублей за 1 кг.
Власти также отметили, что Росстат не мониторит средние розничные цены на мандарины. Поэтому официальных статистических данных об изменении цен нет. Однако в правительстве добавили, что динамика цен на мандарины, как и на все цитрусовые, имеет сезонный характер.
По информации, предоставленной руководителями сетевых торговых предприятий, в настоящее время в регионе продают мандарины из Египта, Марокко, Китая и Турции.
Что касается стоимости, в правительстве отметили, что на территории РФ не предусмотрено государственное регулирование цен. Хозсубъекты самостоятельно определяют цены на реализуемые товары. При этом учитываются себестоимость производства, затраты на хранение, доставку и реализацию, а также потребительские свойства товара.
Однако правительство РФ может устанавливать предельно допустимые розничные цены только на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Но мандарины в этот список не входят.