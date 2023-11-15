Неужели и здесь китайские? Сколько стоят мандарины в Белгородской области

Средняя цена мандаринов в несетевой рознице в России выросла за год на 25% и составила 164 рубля, сообщил ТАСС эксперт. Дороже всего символ Нового года стоит на Камчатке — 334 рубля, а дешевле всего в Краснодарском крае — 106 рублей. Самые дорогие мандарины — из Перу (269 рублей), из ЮАР (266 рублей) и из Аргентины (238 рублей).