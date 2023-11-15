«Не понимает, где она находится»: в Белгороде нашли потерявшуюся женщину

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В Белгороде потерявшейся пенсионерке помогли сотрудники полиции. Её передали медикам, а они — родственникам женщины.
Информация о пожилой горожанке появилась в Telegram-канале «Белгород №1. Люди». Житель Юго-Западного микрорайона написал, что к его дому пришла бабушка. Она говорила, что не понимает, где находится и где живёт. По его словам, пенсионерка утверждала, что она из Таврово и разыскивает дочь.
Внимание на ситуацию обратили в полиции. Как уточнили в УМВД, в ходе проверки правоохранители обнаружили пенсионерку в указанном районе.
Потерявшейся пенсионеркой оказалась жительница Белгорода 1946 года рождения. Она — инвалид II группы. Пожилой женщине медики оказали помощь. Затем её передали сыну.