«Не понимает, где она находится»: в Белгороде нашли потерявшуюся женщину

Информация о пожилой горожанке появилась в Telegram-канале «Белгород №1. Люди». Житель Юго-Западного микрорайона написал, что к его дому пришла бабушка. Она говорила, что не понимает, где находится и где живёт. По его словам, пенсионерка утверждала, что она из Таврово и разыскивает дочь.