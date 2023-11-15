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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:08

Пенсионерка

«Не понимает, где она находится»: в Белгороде нашли потерявшуюся женщину

15 ноября 2023, 11:06
Фото: 1MI
Пенсионерка

Потерявшуюся белгородскую пенсионерку передали сыну

Белгородцы в соцсетях сообщили, что заметили потерявшуюся женщину. Она говорила, что не понимает, где находится. Сотрудники полиции передали пенсионерку медикам, а они — её сыну, сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде потерявшейся пенсионерке помогли сотрудники полиции. Её передали медикам, а они — родственникам женщины.

Информация о пожилой горожанке появилась в Telegram-канале «Белгород №1. Люди». Житель Юго-Западного микрорайона написал, что к его дому пришла бабушка. Она говорила, что не понимает, где находится и где живёт. По его словам, пенсионерка утверждала, что она из Таврово и разыскивает дочь.

Внимание на ситуацию обратили в полиции. Как уточнили в УМВД, в ходе проверки правоохранители обнаружили пенсионерку в указанном районе.

Потерявшейся пенсионеркой оказалась жительница Белгорода 1946 года рождения. Она — инвалид II группы. Пожилой женщине медики оказали помощь. Затем её передали сыну.

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#Город#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Пенсионерка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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