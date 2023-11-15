Не хотели попасть на видео: белгородцы помочились на улице и решили разбить камеру

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой один молодой человек ударил камеру видеонаблюдения, размещённую на улице рядом с остановкой «Сокол».
Полиция установила личности участников инцидента. Ими оказались четверо молодых людей от 21 до 24 лет. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что белгородцы выпивали алкоголь и справляли нужду в общественном месте. С ними также гуляла 17-летняя девушка, которая и сняла на видео момент удара по камере.
В отношении четверых белгородцев составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и части 1 статьи 20.20 КоАП РФ («Потребление алкогольной продукции в общественном месте»). Не осталась в стороне и несовершеннолетняя девушка: в отношении её матери составили протокол за ненадлежащее воспитание.