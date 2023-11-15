Не хотели попасть на видео: белгородцы помочились на улице и решили разбить камеру

Полиция установила личности участников инцидента. Ими оказались четверо молодых людей от 21 до 24 лет. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что белгородцы выпивали алкоголь и справляли нужду в общественном месте. С ними также гуляла 17-летняя девушка, которая и сняла на видео момент удара по камере.