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Камера

Не хотели попасть на видео: белгородцы помочились на улице и решили разбить камеру

15 ноября 2023, 08:09
Фото: 1MI
Камера

Повредивших камеру видеонаблюдения на «Соколе» в Белгороде задержали

В соцсетях распространилось видео, где молодой человек на остановочном комплексе «Сокол» бьёт по уличной камере видеонаблюдения. Произошёл инцидент вечером 11 ноября. Полицейские нашли виновных и составили протоколы, сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой один молодой человек ударил камеру видеонаблюдения, размещённую на улице рядом с остановкой «Сокол».

Полиция установила личности участников инцидента. Ими оказались четверо молодых людей от 21 до 24 лет. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что белгородцы выпивали алкоголь и справляли нужду в общественном месте. С ними также гуляла 17-летняя девушка, которая и сняла на видео момент удара по камере.

В отношении четверых белгородцев составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и части 1 статьи 20.20 КоАП РФ («Потребление алкогольной продукции в общественном месте»). Не осталась в стороне и несовершеннолетняя девушка: в отношении её матери составили протокол за ненадлежащее воспитание.

Извинение хулигана
Видео: региональное УМВД
Десятилетние школьники разбили остановку в Белгороде
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