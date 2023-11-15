Награждены орденами Мужества: в Белгороде хотят увековечить память участников СВО

Согласно проекту решения, предлагается увековечить память Даниила Мелешкова, погибшего в 2022 году, и установить мемориальную доску на фасаде гимназии №2 на улице Некрасова. Ещё один документ касается увековечивания памяти выпускника школы №45 Романа Попова. Он погиб в 2022 году. Предлагается также установить мемориальную доску в его честь. Помимо этого, в Белгороде решили увековечить память Анатолия Берестового.