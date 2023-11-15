Награждены орденами Мужества: в Белгороде хотят увековечить память участников СВО

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Память троих бойцов — участников СВО увековечат в Белгороде. Постоянная комиссия по соцполитике и развитию солидарного общества горсовета рассмотрела соответствующий проект решения.
Мемориальные доски предлагается установить на фасадах гимназий №2 и №3, средней школы №45. Именно в этих общеобразовательных учреждениях учились погибшие военнослужащие.
Согласно проекту решения, предлагается увековечить память Даниила Мелешкова, погибшего в 2022 году, и установить мемориальную доску на фасаде гимназии №2 на улице Некрасова. Ещё один документ касается увековечивания памяти выпускника школы №45 Романа Попова. Он погиб в 2022 году. Предлагается также установить мемориальную доску в его честь. Помимо этого, в Белгороде решили увековечить память Анатолия Берестового.
Все трое белгородцев посмертно награждены орденами Мужества. Финансирование на установку мемориальных досок осуществят за счёт городского бюджета.