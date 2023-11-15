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Гвоздики

Награждены орденами Мужества: в Белгороде хотят увековечить память участников СВО

15 ноября 2023, 08:48
Фото: 1MI
Гвоздики

Три мемориальные доски появятся в Белгороде

Мемориальные доски в честь троих участников спецоперации могут появятся на фасадах гимназий №2 и №3, средней школы №45. Военнослужащие учились в этих трёх общеобразовательных учреждениях. Подробности сообщили в мэрии города.

Память троих бойцов — участников СВО увековечат в Белгороде. Постоянная комиссия по соцполитике и развитию солидарного общества горсовета рассмотрела соответствующий проект решения.

Мемориальные доски предлагается установить на фасадах гимназий №2 и №3, средней школы №45. Именно в этих общеобразовательных учреждениях учились погибшие военнослужащие.

Согласно проекту решения, предлагается увековечить память Даниила Мелешкова, погибшего в 2022 году, и установить мемориальную доску на фасаде гимназии №2 на улице Некрасова. Ещё один документ касается увековечивания памяти выпускника школы №45 Романа Попова. Он погиб в 2022 году. Предлагается также установить мемориальную доску в его честь. Помимо этого, в Белгороде решили увековечить память Анатолия Берестового.

Все трое белгородцев посмертно награждены орденами Мужества. Финансирование на установку мемориальных досок осуществят за счёт городского бюджета.

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#Город#Белгородская область#Горсовет#Новости Белгорода#Орден мужества#Белгород#Наталья Корявых#СВО#Мемориальные доски
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