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Published Сегодня, 19:43

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Updated Сегодня, 19:46

Белгородка рассказал Гладкову о протекающей крыше в детском саду

На головы детей капает вода: В Старом Осколе протекает крыша детсада

15 ноября 2023, 19:43
Фото: 1MI

Белгородка рассказал Гладкову о протекающей крыше в детском саду

Такая ситуация наблюдается в детском саду №21 Старого Оскола. Вячеслав Гладков сообщил, что проблему решат в течение 7-10 дней.

Жительница Старого Оскола сообщила губернатору, что в детском саду №21 протекает крыша: «На голову детей капает вода. Администрация Старооскольского горокруга ответила, что ремонт запланирован на следующий год. Как нам быть? С зонтами детей отводить в сад?».

Вячеслав Гладков сообщил, что связался с главой горокруга, проблему должны решить в течение недели.

Глава доложил, что снимает бригаду с объекта и перебрасывает в детский сад. Никто до следующего года ждать не будет. Текущий ремонт будет выполнен. Конечно, капать вода не должна на детей. Эти работы выполнят в течение 7-10 дней, всё зависит от погоды.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Старый Оскол#Крыша#Детсад#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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