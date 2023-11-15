На головы детей капает вода: В Старом Осколе протекает крыша детсада

Жительница Старого Оскола сообщила губернатору, что в детском саду №21 протекает крыша: «На голову детей капает вода. Администрация Старооскольского горокруга ответила, что ремонт запланирован на следующий год. Как нам быть? С зонтами детей отводить в сад?».