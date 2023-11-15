На головы детей капает вода: В Старом Осколе протекает крыша детсада

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Жительница Старого Оскола сообщила губернатору, что в детском саду №21 протекает крыша: «На голову детей капает вода. Администрация Старооскольского горокруга ответила, что ремонт запланирован на следующий год. Как нам быть? С зонтами детей отводить в сад?».
Вячеслав Гладков сообщил, что связался с главой горокруга, проблему должны решить в течение недели.
Глава доложил, что снимает бригаду с объекта и перебрасывает в детский сад. Никто до следующего года ждать не будет. Текущий ремонт будет выполнен. Конечно, капать вода не должна на детей. Эти работы выполнят в течение 7-10 дней, всё зависит от погоды.
Вячеслав Гладков