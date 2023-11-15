Микроспория, чесотка, трихофития: РПН рассказал о кожных заболеваниях у белгородцев

Случаи заболевания в 2022 году фиксировались в Белгороде, Алексеевске и Старом Осколе. Это около 0,4 на 100 тыс. населения. Немного ниже, чем в 2021 году (0,46) и выше, чем в 2020 году (0,13). Два случая из шести диагностированы у детей до 14 лет (33,3%), а у подростков до 17 лет и взрослых — также по два случая.