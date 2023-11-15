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Кожные заразные заболевания в Белгородской области

Микроспория, чесотка, трихофития: РПН рассказал о кожных заболеваниях у белгородцев

15 ноября 2023, 04:14
Фото: 1MI
Кожные заразные заболевания в Белгородской области

На Белгородчине среди заболевших микроспорией дети составили более 91% в 2022

Заболевания кожи, которые передаются от человека к человеку, например, чесотка и микроспория, встречаются практически во всех городах и районах Белгородской области. Так, в 2022 году зарегистрировано 587 случаев таких заболеваний. Однако это ниже в 1,2 и 1,3 раза, чем в 2021 и 2020, пишет РПН.

Микроспория, по данным управления Роспотребнадзора по Белгородской области, остаётся самым распространённым кожным заболеванием и в 2022 году — 508 случаев. На втором месте чесотка — 73 случая (12,4%), что больше, чем в предыдущие два года. На третьем — трихофития. Выявлено шесть случаев, т. е. это 0,1%. С 2022 года уровень почти не изменился.

Микроспория

РПН отмечает, что заболеваемость микроспорией снизилась на 23,8% и 21,8% по сравнению с двумя прошлыми годами. Это 33,36 на 100 тыс. населения. Также она стала ниже среднегодового показателя на 15,5%.

Дети до 14 лет — подавляющая часть ею заболевших. Среди них:

  • 6,7% детей от года до двух лет;
  • 39,3% — 3-6 лет;
  • 46,2% школьников до 14 лет.

На восьми территориях области превышены среднегодовые показатели заболеваемости микроспорией в 1,2-3,7 раза: Белгородский, Грайворонский, Волоконовский, Ивнянский, Красногвардейский, Яковлевский, Шебекинский районы и округа и город Белгород.

Чесотка

Заболеваемость чесоткой в 2022 году не превышает среднегодовые значения и остаётся практически на уровне позапрошлого, что ниже показателей 2020 года на 6,9%. Доля детей в возрасте до 14 лет — половина. Это 5,4% детей от года до двух лет, 18,9% детей 3-6 лет и 72,9% до 14 лет.

В 11 муниципалитетах превышены среднегодовые показатели заболеваемости чесоткой в 1,2-5,7 раза. На территориях Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Прохоровского, Новооскольского, Шебекинского и Яковлевского районов и округов.

Трихофития

Случаи заболевания в 2022 году фиксировались в Белгороде, Алексеевске и Старом Осколе. Это около 0,4 на 100 тыс. населения. Немного ниже, чем в 2021 году (0,46) и выше, чем в 2020 году (0,13). Два случая из шести диагностированы у детей до 14 лет (33,3%), а у подростков до 17 лет и взрослых — также по два случая.

Также в своём докладе управление Роспотребнадзора по Белгородской области сообщает, что среди детей фиксировались случаи заболевания и инфекциями, передающимися половым путём. По данным РПН, в прошлом году обнаружили гонорею среди подростков единожды, случаев сифилиса не было. Однако чаще всего половые инфекции у детей диагностировали в 2021 году.

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#Город#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Школьники#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Заболевания кожи#Чесотка#Микроспория#Трихофития
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