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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:32

Автомобиль

Как в Белгороде определяют брошенные авто и ищут их хозяев?

15 ноября 2023, 06:30
Фото: 1MI
Автомобиль

Белгородцы бросили на улицах 460 машин

В столице региона продолжается работа по освобождению парковочных мест от брошенных автомобилей, пишут «Вести. Белгород». Для этого специалисты находят бесхозные машины и пытаются связаться с владельцем. Если это не приносит результата, авто отправляются на штрафстоянку.

В 2023 году в Белгороде обнаружили 460 брошенных автомобилей, 40 из которых уже поместили на спецстоянку. После обнаружения бесхозных машин проводится проверка, есть ли у них владельцы — большинство сразу откликается и забирает свой транспорт.

Специалисты рассказали, что распознать брошенную машину просто.

Спущены шины, могут отсутствовать детали, фары, стёкла, двери и всё остальное. Это частично разобранные транспортные средства.
Евгений Галицкий, главный специалист управы №17 Белгорода

Однако гораздо сложнее — найти владельца автомобиля. Для этого работники проводят подомовой обход, ищут информацию о собственнике в Госавтоинспекции, либо, если транспорт без номеров, размещают информацию о нём на сайте мэрии. Если же в течение 20 дней машина так и осталась без владельца, её в присутствии сотрудника полиции и представителей управы отправляют на штрафстоянку.

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#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Брошенные авто
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