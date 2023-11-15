Как в Белгороде определяют брошенные авто и ищут их хозяев?

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В 2023 году в Белгороде обнаружили 460 брошенных автомобилей, 40 из которых уже поместили на спецстоянку. После обнаружения бесхозных машин проводится проверка, есть ли у них владельцы — большинство сразу откликается и забирает свой транспорт.
Специалисты рассказали, что распознать брошенную машину просто.
Спущены шины, могут отсутствовать детали, фары, стёкла, двери и всё остальное. Это частично разобранные транспортные средства.
Евгений Галицкий, главный специалист управы №17 Белгорода
Однако гораздо сложнее — найти владельца автомобиля. Для этого работники проводят подомовой обход, ищут информацию о собственнике в Госавтоинспекции, либо, если транспорт без номеров, размещают информацию о нём на сайте мэрии. Если же в течение 20 дней машина так и осталась без владельца, её в присутствии сотрудника полиции и представителей управы отправляют на штрафстоянку.