Как в Белгороде определяют брошенные авто и ищут их хозяев?

Однако гораздо сложнее — найти владельца автомобиля. Для этого работники проводят подомовой обход, ищут информацию о собственнике в Госавтоинспекции, либо, если транспорт без номеров, размещают информацию о нём на сайте мэрии. Если же в течение 20 дней машина так и осталась без владельца, её в присутствии сотрудника полиции и представителей управы отправляют на штрафстоянку.