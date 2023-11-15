ЕР: Государство будет наращивать расходы на приоритетные сферы

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В соответствии со статьями федерального бюджета государственное финансирование будет направлено на выполнение поручений президента и реализацию положений народной программы партии. Согласно бюджету, ожидается увеличение расходов на все приоритетные сферы. Только на социальную политику расходы предполагается увеличить на два триллиона рублей. Существенный рост расходов предусмотрен для статей, связанных с обороной, образованием, здравоохранением и ЖКХ, развитием села, поддержкой культуры. Об этом пишет rostovgazeta.
МРОТ в 2024 году будет проиндексирован на 18,5% — эта мера обеспечит рост заработной платы для почти пяти миллионов человек и в целом увеличение зарплат в бюджетной сфере. Пособия и пенсии предполагается проиндексировать на уровень инфляции. Пособие по безработице с наступающего года впервые будут индексировать ежегодно.
Также ожидается увеличение расходов на финансирование программ профессионального обучения для участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до семи лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 миллиарда рублей.
В соответствии с поправками «Единой России» дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года проектом предусмотрено 7,23 триллиона рублей.
В секторе развития сельских территорий партией предложено нарастить финансирование на 26,4 миллиарда рублей. Также ожидается дополнительное выделение суммы в размере 11,5 миллиарда рублей на возвращение в оборот сельскохозяйственных земель. Около трех миллиардов рублей будут направлены на развитие экспорта сельхозпродукции.
Общий объём дополнительно выделяемых средств составит 88,6 миллиарда рублей. Эти деньги предполагается использовать для обеспечения сельских населённых пунктов необходимыми коммуникациями, газом, дорогами, фельдшерско-акушерскими пунктами, домами культуры и спортивными объектами. Об этом сообщает сайт er.ru.
Более триллиона рублей в год будут вкладывать в развитие дорожного хозяйства. Также предполагается продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры и осуществление проектов по расселению аварийного жилья.
Все поправки проработаны ЕР совместно с правительством и профильными министрами. Общий объем выделяемого финансирования достиг почти 140 миллиардов рублей.
«В конце октября в Белгородскую областную думу был внесён проект закона об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. С 16 по 21 ноября документ будет рассмотрен думскими комитетами, после чего обсудим его на заседании заксобрания.
Общий объём доходов региональной казны запланирован в размере 124,5 млрд рублей, расходов — 141,7 млрд рублей. Несмотря на непростые условия, несмотря на то, что расходов планируется больше, чем доходов, Белгородская область продолжает своё развитие, а социальная поддержка жителей региона остаётся в приоритете», — отметил первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.