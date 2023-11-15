ЕР: Государство будет наращивать расходы на приоритетные сферы

МРОТ в 2024 году будет проиндексирован на 18,5% — эта мера обеспечит рост заработной платы для почти пяти миллионов человек и в целом увеличение зарплат в бюджетной сфере. Пособия и пенсии предполагается проиндексировать на уровень инфляции. Пособие по безработице с наступающего года впервые будут индексировать ежегодно.