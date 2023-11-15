Две российские студентки ночью прикурили от Вечного огня

Обнаружилось, что обе были студентками одного из вузов Волгограда. Полиция проводит проверку и решает, будут ли возбуждены уголовные дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». За это преступление предусмотрено штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы до года.