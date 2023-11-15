Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Волгограде две студентки подкурили сигареты от Вечного огня

Две российские студентки ночью прикурили от Вечного огня

15 ноября 2023, 09:26
Фото: 1MI

В Волгограде две студентки подкурили сигареты от Вечного огня

В Волгограде задержаны две студентки, которые прикурили сигареты от Вечного огня на могиле, возможно будет возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала двух молодых женщин, которые подкурили сигареты от Вечного огня в Волгограде ночью 15 ноября. Инцидент произошел на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Патрульные заметили девушек 21 и 24 лет и задержали на месте.

Обнаружилось, что обе были студентками одного из вузов Волгограда. Полиция проводит проверку и решает, будут ли возбуждены уголовные дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». За это преступление предусмотрено штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы до года.

Терпение лопнуло: чиновники пригрозили белгородцам из-за гирлянды
Узнать подробнее
Читайте также:
Вандалы снова изуродовали новую остановку в БелгородеGoogle о Белгороде, разбитые остановки и цены на курицу: как прошла неделяБез камер нет вандалов? Кто же тогда ломает остановки на Щорса в Белгороде?
#Евгений Грицков#Полиция#Вечный огонь#Волгоград#Студентки
Подпишитесь
Роспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллу
Сегодня, 10:44
Верёвочный парк и колесо обозрения: что известно о новых аттракционах в Белгороде
Сегодня, 10:57
Белгородские энергетики стали инструкторами по оказанию первой медицинской помощи
Сегодня, 08:45
В Белгороде в память о массовом убийстве появится мемориал
Сегодня, 09:40
Три дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области
Сегодня, 07:54
«Чудом не упал под колёса»: белгородку зажало в автобусе, ребёнок едва не пострадал
Сегодня, 07:31