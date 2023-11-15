Две российские студентки ночью прикурили от Вечного огня

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Полиция задержала двух молодых женщин, которые подкурили сигареты от Вечного огня в Волгограде ночью 15 ноября. Инцидент произошел на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Патрульные заметили девушек 21 и 24 лет и задержали на месте.
Обнаружилось, что обе были студентками одного из вузов Волгограда. Полиция проводит проверку и решает, будут ли возбуждены уголовные дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». За это преступление предусмотрено штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы до года.