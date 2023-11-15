Добровольцы полка Московской области получат по миллиону рублей — губернатор Воробьев

«Наша цель — создать боеспособное подразделение, которое сможет успешно выполнить боевые задачи. Мы видим, что уже сейчас проводится серьезная и качественная подготовка. Мы всегда оказывали поддержку, но полк Московской области находится под особым контролем. Это касается и его оснащения, и постоянного взаимодействия — я лично поддерживаю связь с командиром. Мы также уделяем особое внимание семьям, так как в этой работе есть много нюансов, важно всегда быть в постоянном контакте с близкими наших бойцов», — заявил Воробьев.