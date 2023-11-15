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Добровольцы полка Московской области получат по миллиону рублей — губернатор Воробьев

Добровольцы полка Московской области получат по миллиону рублей — губернатор Воробьев

15 ноября 2023, 17:55
Фото: Константин Семенец / Пресс-служба правительства Московской области
Каждый доброволец полка Московской области получит выплату в размере одного миллиона рублей. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Этот полк считается элитным подразделением, которое создается для выполнения боевых задач. Набор в него начался в конце октября, пишет riamo.ru. Полк будет состоять из более чем 2 тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых.

Кроме выплаты, бойцы также будут иметь право на различные льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление судебных дел и сохранение рабочего места.

С целью проверки процесса комплектования нового подразделения губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил воинскую часть вместе с генерал-лейтенантом Александром Матовниковым, заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России, и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым.

«Наша цель — создать боеспособное подразделение, которое сможет успешно выполнить боевые задачи. Мы видим, что уже сейчас проводится серьезная и качественная подготовка. Мы всегда оказывали поддержку, но полк Московской области находится под особым контролем. Это касается и его оснащения, и постоянного взаимодействия — я лично поддерживаю связь с командиром. Мы также уделяем особое внимание семьям, так как в этой работе есть много нюансов, важно всегда быть в постоянном контакте с близкими наших бойцов», — заявил Воробьев.

В настоящее время добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. К проведению занятий привлечены опытные инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях. Кроме мотострелковой части в Подмосковье, некоторые бойцы получают подготовку в учебных центрах, например механики или артиллеристы.

После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где будут проводить учения с использованием тяжелой техники и вооружения. После прохождения боевой подготовки полк Московской области будет направлен в зону СВО для выполнения боевых задач.

Чтобы попасть в полк, можно оставить заявку на сайте контрактмо.рф или воспользоваться Telegram-ботом @contractMObot. Для консультации также можно обратиться по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

#Общество
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