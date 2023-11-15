Детская шалость закончилась пожаром: ребёнка достали из квартиры в огне в Белгороде

Спасателям также пришлось выезжать на ДТП. Неподалёку от Весёлой Лопани в Белгородском районе пострадали четыре человека. Один из пассажиров оказался зажат в машине. Его вытащили при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали на осмотр медикам.