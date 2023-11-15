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Пожар

Детская шалость закончилась пожаром: ребёнка достали из квартиры в огне в Белгороде

15 ноября 2023, 09:17
Фото: 1MI
Пожар

Неравнодушный белгородец спас ребёнка из огня

Пожар накануне произошёл на улице 60 лет Октября в однокомнатной квартире. Едва не пострадал пятилетний ребёнок. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Пожар

Неравнодушный белгородец накануне спас пятилетнего ребёнка из огня. Пожар произошёл в Белгороде.

Возгорание было на улице 60 лет Октября. Пожар в однокомнатной квартире произошёл из-за детской шалости, уточнили в МЧС. Очевидец происшествия спас внука хозяйки квартиры до прибытия пожарных подразделений.

Добавим, что на территории региона накануне зарегистрировали семь пожаров. Горели упомянутая квартира, пункт выдачи заказов. Ещё пять раз на открытых площадках горел мусор.

Спасателям также пришлось выезжать на ДТП. Неподалёку от Весёлой Лопани в Белгородском районе пострадали четыре человека. Один из пассажиров оказался зажат в машине. Его вытащили при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали на осмотр медикам.

Также белгородские взрывотехники ликвидировали три артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны.

В пекарне в центре Белгорода произошёл пожар
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#Белгородская область#Пожар#Возгорание#Огонь#Новости Белгорода#Снаряды#Белгород#Наталья Корявых#Пункт выдачи
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