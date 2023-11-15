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Автобус

«Чудом не упал под колёса»: белгородку зажало в автобусе, ребёнок едва не пострадал

15 ноября 2023, 07:31
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде проведут проверку по истории с зажатым в автобусе пассажиром

Инцидент произошёл на остановке «Мичурина» в Белгороде. Мама с двумя детьми выходила из автобуса, когда её зажало дверьми. Водитель тронулся с места и остановился спустя время из-за криков пассажиров.

Белгородка обратилась к властям с жалобой. По её словам, когда она с двумя детьми четырёх лет выходила из автобуса №12 «Гринёвка — Салют», водитель начал закрывать дверь, её зажало.

Один ребёнок начал спускаться на улицу, держа меня за руку, в этот момент двери стали закрываться. Меня зажало дверьми, а водитель не убедился, что все вышли, резко начал трогаться, отъезжая от остановки. Ребёнок бежал за автобусом и чудом не упал под колёса, пока все в салоне не стали кричать, чтобы водитель остановился.
рассказала женщина

Женщина попросила провести проверку, «потому что могло случиться непоправимое».

На обращение отреагировал начальник Организатора пассажирских перевозок области Мстислав Боровицкий. Он попросил белгородку указать номер телефона и пообещал провести проверку.

Похожая ситуация произошла в октябре: водитель не убедился, что все пассажиры вышли, и закрыл двери автобуса, зажав ребёнка. Мужчину оштрафовали на 500 рублей.

Обращение белгородкиОбращение белгородки
Обращение белгородки
Фото: комментарии губернатора области
В Белгороде в дверях автобуса зажало ребёнка. Водителя оштрафовали
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#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Зажало дверьми
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