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Хоккей

«Белгород» победил «Прогресс»: хоккеисты выиграли после четырёх проигрышных матчей

15 ноября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Хоккей

Белгородские хоккеисты одержали победу над «Прогрессом»

Игра состоялась 14 ноябре на домашней площадке — на «Оранжевом льду». МХК «Белгород» после четырёх проигрышей наконец одержала победу. С проигрышем остался глазовский «Прогресс», сообщает «Комсомольская правда».
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Хоккей

Вчера, 14 ноября, на арене «Оранжевый лёд» в рамках чемпионата НМХЛ молодёжная хоккейная команда «Белгород» принимала на своём льду гостей — глазовский «Прогресс».

Белгородские хоккеисты сумели одержать первую домашнюю победу после четырёх неудач. Ранее белгородцы проиграли «Олимпии» и «Тамбову».

После победы МХК «Белгород» заняла седьмое место с 19 очками в восточной конференции. На первых местах находятся «Тамбов», «Олимпия» и «Протон».

Сегодня, 15 ноября, белгородцы проведут повторный матч с «Прогрессом».

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#Белгородская область#Спорт#Хоккей#Победа#Новости Белгорода#Белгород#Оранжевый лёд#Александра Склярова
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