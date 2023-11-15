«Белгород» победил «Прогресс»: хоккеисты выиграли после четырёх проигрышных матчей

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Вчера, 14 ноября, на арене «Оранжевый лёд» в рамках чемпионата НМХЛ молодёжная хоккейная команда «Белгород» принимала на своём льду гостей — глазовский «Прогресс».
Белгородские хоккеисты сумели одержать первую домашнюю победу после четырёх неудач. Ранее белгородцы проиграли «Олимпии» и «Тамбову».
После победы МХК «Белгород» заняла седьмое место с 19 очками в восточной конференции. На первых местах находятся «Тамбов», «Олимпия» и «Протон».
Сегодня, 15 ноября, белгородцы проведут повторный матч с «Прогрессом».