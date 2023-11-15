«Белгород» победил «Прогресс»: хоккеисты выиграли после четырёх проигрышных матчей

Белгородские хоккеисты одержали победу над «Прогрессом»

Игра состоялась 14 ноябре на домашней площадке — на «Оранжевом льду». МХК «Белгород» после четырёх проигрышей наконец одержала победу. С проигрышем остался глазовский «Прогресс», сообщает «Комсомольская правда».