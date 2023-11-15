Белгород хочет передать региону камеры «Взор» на оживлённом перекрёстке

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
На ближайшей сессии депутаты обсудят возможность передачи десяти программно-аппаратных комплексов «ВЗОР» из муниципальной собственности в собственность Белгородской области. ПАК расположены на пересечении проспекта Ватутина и улицы Костюкова.
Комплексы хотят передать на безвозмездной основе. Предполагается, что их получит в эксплуатацию региональный упрдортранс.
«Такая необходимость возникла в результате экспертно-аналитической оценки Контрольно-счётной палаты Белгородской области об эффективности использования оборудования», — уточнили в горсовете.
Решение вступит в силу, если депутаты примут проект.