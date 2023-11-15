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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Камеры

Белгород хочет передать региону камеры «Взор» на оживлённом перекрёстке

15 ноября 2023, 14:13
Фото: 1MI
Камеры
Белгородский городской совет предложил принять имущество из муниципальной в собственность области. Соответствующий проект решения появился в Сети.

На ближайшей сессии депутаты обсудят возможность передачи десяти программно-аппаратных комплексов «ВЗОР» из муниципальной собственности в собственность Белгородской области. ПАК расположены на пересечении проспекта Ватутина и улицы Костюкова.

Комплексы хотят передать на безвозмездной основе. Предполагается, что их получит в эксплуатацию региональный упрдортранс.

«Такая необходимость возникла в результате экспертно-аналитической оценки Контрольно-счётной палаты Белгородской области об эффективности использования оборудования», — уточнили в горсовете.

Решение вступит в силу, если депутаты примут проект.

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