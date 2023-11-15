Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Как привить детям раннюю любовь к спорту

Антошка: спортсмены и космонавты с пеленок

15 ноября 2023, 08:27
Как привить детям раннюю любовь к спорту
Как привить детям раннюю любовь к спорту? При строительстве детского сада №26 «Антошка» в городе Бор ответили на этот вопрос просто — надо построить свой стадион. Что из этого получилось, рассказываем в новом выпуске проекта «Недетский вопрос».
Детский сад №26 «Антошка» в новом выпуске проекта «Недетский вопрос»

Спортивный пригород

Бор является городом-спутником Нижнего Новгорода и находится на живописном берегу Волги. Не удивительно, что сюда часто переселяются молодые семьи из столицы региона, расположенной прямо за рекой. Построенный в 2019 году детский сад №26 призван решить проблему нехватки мест в новом, северном районе Бора.

Сад представляет собой целый город в городе — тут есть своя автопарковка, котельная и мини-стадион с беговыми дорожками, хоккейной коробкой и площадкой для сдачи норм ГТО.

Сад рассчитан на 160 мест в 7 возрастных группах. Структура тут очень интересная — сад состоит из планет. Например, «Планета Золотой рыбки» — это бассейн, а «Планета Веселых ноток» — музыкальный зал. Главным символом сада является ростовая кукла Антошка, которая участвует во всех мероприятиях. Такая необычная организация создает у детей интерес и превращает в игру даже скучный поход по кабинетам.

А что думают дети?

Каким видят будущее воспитанники «Антошки»?

«У всех будет много подарков и обязательно придет письмо из Хогвартса», — Вероника явно планирует стать волшебником.

«Хочу, чтобы все дома были разноцветные», — урбанист Лера хочет бороться с городской серостью.

«Я люблю технику и электронику и хочу построить спутник!», — будущий инженер Паша настроен серьезно.

«А я хочу быть чемпионом!», — Никита планирует брать от жизни все.

Что думают дети о садике «Антошка»Что думают дети о садике «Антошка»
Что думают дети о садике «Антошка»Что думают дети о садике «Антошка»
Что думают дети о садике «Антошка»Что думают дети о садике «Антошка»
Что думают дети о садике «Антошка»Что думают дети о садике «Антошка»
Что думают дети о садике «Антошка»Что думают дети о садике «Антошка»
Что думают дети о садике «Антошка»Что думают дети о садике «Антошка»
Что думают дети о садике «Антошка»

Не только спорт, но и наука

В «Антошке» воспитанники занимаются разными дисциплинами — тут функционирует компьютерный класс, сенсорная комната, работают логопед и психолог.

Благодаря спорткомплексу дети в саду могут не ограничивать себя в выборе спортивных активностей — как насчет, например, каратэ? Каждую зиму здесь устраивают муниципальный конкурс по лыжным гонкам среди дошколят со всего Бора.

Детский сад сотрудничает с разными НИИ и учреждениями, являясь площадкой для обучения программированию с раннего возраста и реализации проекта STEM-образования.

Леса, реки и детские сады

«Антошка» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.

Только в 2022 году в Нижегородской области построили 10 детских садов и планируют открыть еще 6. Именно в Бору в 2023 году появился ещё один сад на 240 мест практически полностью решив проблему очередей. При этом в области не планируют останавливаться на достигнутом.

#Видео#Недетский вопрос
Подпишитесь
Неужели и здесь китайские? Сколько стоят мандарины в Белгородской области
Сегодня, 03:13
Награждены орденами Мужества: в Белгороде хотят увековечить память участников СВО
Сегодня, 08:48
Белгородские энергетики стали инструкторами по оказанию первой медицинской помощи
Сегодня, 08:45
В Белгородской области квартплата может вырасти сильнее, чем в других регионах
Сегодня, 08:19
Три дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области
Сегодня, 07:54
«Чудом не упал под колёса»: белгородку зажало в автобусе, ребёнок едва не пострадал
Сегодня, 07:31