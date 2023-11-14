«Звездочка» Донбасса

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:45
Анна Лисовенко (позывной «Звездочка») стала «дочкой» для ополченцев ДНР, когда ей было всего 14 лет, свою удивительную историю она поведала в интервью известному российскому журналисту Александру Малькевичу в рамках проекта о сильных и любящих свою страну людях «Путь домой».
Все началось с консервов
Анна Лисовенко родилась в городе Макеевке Донецкой области. В августе 2014 года, когда девочке было 14 лет, ВСУ начали обстреливать ее родную землю, и Аня не смогла остаться в стороне: она решила хоть чем-то помочь бойцам, защищавшим ее дом. «Я, наверное, для себя решила, что я тоже хочу быть какой-то полезной для них, как-то помогать, что-то делать… — вспоминает свои детские намерения Анна. — И начала носить ребятам консервы. Думала, возьмут!» На войне детям нет места, но юная Аня не сдавалась и отважно, в тайне от мамы продолжала действовать.
Спустя какое-то время девочку заметил командир, провел с ней беседу и, убедившись в серьезности намерений и большом желании Анны быть полезной, разрешил ей приходить к солдатам в гости, помогать в бытовых делах и выполнять несложные поручения. И девочка была рада возможности быть частью команды, приносить пользу. Вместе с этим она перенимала опыт бойцов, училась армейским базовым вещам.
«Поднимала боевой дух»
Еще со школьной скамьи Анна увлекалась написанием стихотворений, которые со временем переросли в поэзию о ее большой любви к Родине, товарищам-бойцам. Стихами собственного сочинения «Звездочка» поднимала боевой дух солдатам из разных подразделений.
«Свой первый патриотический стих я написала в 2017 году — „Моя республика“. Это, наверное, мой самый популярный стих, который после опубликования разлетелся везде. Его даже переводили на разные языки», — рассказывает Анна.
Угрозы и охота
Публикация стихотворения «Моя республика» была актом гражданского мужества. Ведь оно было написано уже после того, как 15-летнюю Аню Лисовенко внесли в «Миротворец» (база данных, содержащая в открытом доступе персональные данные людей (без их согласия), считающихся на Украине сепаратистами или «агентами Кремля»).
«Увидите эту девочку, вот эту вот тварь — за нее мы даем 300 тыс. долларов» — такие угрозы в свою сторону юная Аня встречала на просторах сети. Также «Звездочка» вспоминает: «После того, как я попала на этот „Миротворец“, мне ВКонтакте стали приходить сообщения с разных фейковых страниц… Каждый день в одно и то же время, в 12 часов дня, мне приходили сообщения: „Мы тебя убьем, мы тебя зарежем, голову отрежем, на забор повесим, дом твой спалим, семью куда-то там вывезем, на органы… мы тебя найдем, ходи оглядывайся, сепаратистка“».
Встретить такие слова в свой адрес было бы страшно даже взрослому, не говоря уже о ребенке. Но юная Аня решила не обращать на травлю внимание взрослых, она просто продолжала выбранный путь, считая своим долгом навещать солдат, оказывать им посильную помощь. Таким образом девочка выражала благодарность тем, кто оставил свою семью и приехал защищать ее дом. «Как я всегда говорю, если бы не они в 14-м году, то, возможно, я бы здесь не сидела, не общалась бы с вами», — говорит Анна.
Почему «Звездочка»?
Благодаря заботе, вниманию, любви, которыми Аня делилась с бойцами, ее стали называть «дочкой». А когда в 2017 году в возрасте 17 лет Анна Лисовенко стала курсантом «Молодой гвардии Донбасса», руководитель начал шутливо называть юную популярную девушку «звездой». Со временем образовался позывной «Звездочка», в который, как говорит сама Аня, заложено оба смысла: нахлынувшая на нее популярность («звезда») и «дочка» полка.
Служба
Как только позволил возраст, «Звездочка» официально стала бойцом отдельной диверсионно-штурмовой бригады «Ветераны». Свою службу Анна несла в качестве связиста.
На момент начала специальной военной операции Анна Лисовенко была в Москве, выступала в школах на «уроках мужества», на телевидении. У нее была возможность построить успешную карьеру в главном городе России, но «Звездочка» не осталась в столице, а уехала в ДНР к «братишкам».
После того, как истек контракт со штурмовой бригадой «Ветераны», встал вопрос, где служить дальше. «Звездочка» выбрала Министерство обороны. Только теперь она будет уже не связистом, а оператором беспилотника.
Самое тяжелое испытание
Анна Лисовенко начала заниматься спортом в то же время, как пошла в школу. Пробовала себя в гимнастике, акробатике, легкой и тяжелой атлетике, футболе и прочих видах спорта, но остановилась на единоборствах.
«Самое тяжелое для меня было, когда в этом году у нас был штурм… в конце марта, когда мне пришлось уехать в Москву на соревнования», — рассказывает Аня. Девушка хотела отказаться от поездки, но товарищи уговорили ее отправиться за победой в борьбе и кубками.
При выходе на ковер Аня получила сообщение от командира: «Два „двухсотых“ и три „трехсотых“». Пострадавшими бойцами оказались те ребята, которые при прощании желали Ане вернуться с победой. «Было очень тяжело со слезами на глазах выходить на этот ковер… Но я все равно вышла, потому что я обещала! — вспоминает „Звездочка“. Несмотря на свое состояние, Анна победила, потому что обещала!
Путь домой Анны Лисовенко
«Путь в 8 лет, путь домой, путь в нашу любимую, родную Россию. Он не был таким легким, как кажется другим, потому что многие не знают, что здесь происходило с 14-го года. Для многих война началась в 22-м году, когда СВО началась, и они не знают, как это, что это, как мы здесь жили, как мы выбирались, как мы боролись. Я думаю, что никто так долго не ждал, как мы, и когда это случилось, мы все были счастливы, потому что для нас это большая история на века», — говорит Анна Лисовенко о своем пути домой.
Особенно пронизывающие истории — рассказы из первых уст. И Аня это подтверждает. Вопреки юному возрасту, девушка успела пережить очень многое: она видела ужасы войны, переносила потери товарищей, преодолевала страх от угроз, но всегда продолжала сражаться за право жить в своей стране, потому что «дочь полка» — настоящий борец, она не сдается и следует зову своего сердца.