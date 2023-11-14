Житель Белгорода рассказал о скопившемся мусоре во дворе дома на Щорса

В ходе вечернего эфира белгородец рассказал губернатору, что со двора многоквартирного дома №49 по улице Щорса уже неделю не вывозят мусор: «Почему по любому пустяковому вопросу приходится писать губернатору в комментариях?». Губернатор заявил, что вывоз мусора — это важная тема.