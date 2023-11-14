Житель Белгорода рассказал о скопившемся мусоре во дворе дома на Щорса

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
В ходе вечернего эфира белгородец рассказал губернатору, что со двора многоквартирного дома №49 по улице Щорса уже неделю не вывозят мусор: «Почему по любому пустяковому вопросу приходится писать губернатору в комментариях?». Губернатор заявил, что вывоз мусора — это важная тема.
Ведь уже заявились, что нет мелких вопросов. Даже плохо уложенный асфальт начинает не просто создавать дискомфорт, а иногда просто мешает жить. Лучше поделиться проблемой.
Вячеслав Гладков
По поводу мусора на Щорса губернатор переговорил с гендиректором ООО «ЦЭБ» Сергеем Дуюном — вопрос теперь на его личном контроле.
Если ещё раз будут нарушения по этому адресу, сообщите мне.
Вячеслав Гладков