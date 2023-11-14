Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:02

Published Сегодня, 20:02

Modified Сегодня, 20:06

Updated Сегодня, 20:06

Губернатор пообещал решить вопрос с вывозом мусора на Щорса в Белгороде

Житель Белгорода рассказал о скопившемся мусоре во дворе дома на Щорса

14 ноября 2023, 20:02
Фото: 1MI

Губернатор пообещал решить вопрос с вывозом мусора на Щорса в Белгороде

По словам местного жителя, мусор не вывозят со двора многоквартирного дома №49 уже неделю. Вячеслав Гладков сообщил, что это обращение уже на контроле у регионального оператора.

В ходе вечернего эфира белгородец рассказал губернатору, что со двора многоквартирного дома №49 по улице Щорса уже неделю не вывозят мусор: «Почему по любому пустяковому вопросу приходится писать губернатору в комментариях?». Губернатор заявил, что вывоз мусора — это важная тема.

Ведь уже заявились, что нет мелких вопросов. Даже плохо уложенный асфальт начинает не просто создавать дискомфорт, а иногда просто мешает жить. Лучше поделиться проблемой.
Вячеслав Гладков

По поводу мусора на Щорса губернатор переговорил с гендиректором ООО «ЦЭБ» Сергеем Дуюном — вопрос теперь на его личном контроле.

Если ещё раз будут нарушения по этому адресу, сообщите мне.
Вячеслав Гладков
Читайте также:
«Это бардак»: Гладков прокомментировал разбросанный после ярмарки мусор в БелгородеДля вывоза мусора в Губкине привлекут водителей из Курской и Воронежской областей«Еврологистик» прокомментировал требование УФНС признать компанию банкротом
#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Вывоз мусора#ТКО
Подпишитесь
Не более чем на 14%: белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ
Сегодня, 13:21
Выше только Москва и Питер: Белгород попал в топ-10 по развитию платных парковок
Сегодня, 13:08
В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото
Сегодня, 09:48
Белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс
Сегодня, 14:22
Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде
Сегодня, 10:31
Больше, чем в Воронеже и Брянске: в Белгородской области подорожает коммуналка
Сегодня, 14:07