Выше только Москва и Питер: Белгород попал в топ-10 по развитию платных парковок

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Белгород занял третье место среди городов России в рейтинге по развитию платного парковочного пространства. Областной центр стал единственным городом Центрального Черноземья, попавшим в топ-10. За год позиция города не изменилась.
По итогам года в тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Белгород. Также в десятке лучших оказались Казань, Краснодар, Тюмень, Калуга, Новороссийск, Владивосток и Рязань.
Уровень развития зон платных парковок проанализировали в компании «Дорнадзор». В релизе указано, что в этом году в рейтинге оказались всего 24 российских города. В прошлом году их было всего 20. Уже известно, что ещё 17 городов планируют внедрить платное парковочное пространство в ближайшие пять лет.
Ранее Бел.Ру выяснило, в какую сумму за год белгородцам обойдётся платная парковка. Заплатить придётся до 37 тыс. рублей.