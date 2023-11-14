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Платные парковки

Выше только Москва и Питер: Белгород попал в топ-10 по развитию платных парковок

14 ноября 2023, 13:08
Фото: 1MI
Платные парковки

Белгород сохранил лидерство в рейтинге городов с платными парковками

Белгород остался на третьем месте среди российских городов в рейтинге развития платного парковочного пространства. В топ-10 другие города Центрального Черноземья не вошли, сообщили в компании «Дорнадзор».
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Белгород занял третье место среди городов России в рейтинге по развитию платного парковочного пространства. Областной центр стал единственным городом Центрального Черноземья, попавшим в топ-10. За год позиция города не изменилась.

По итогам года в тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Белгород. Также в десятке лучших оказались Казань, Краснодар, Тюмень, Калуга, Новороссийск, Владивосток и Рязань.

Уровень развития зон платных парковок проанализировали в компании «Дорнадзор». В релизе указано, что в этом году в рейтинге оказались всего 24 российских города. В прошлом году их было всего 20. Уже известно, что ещё 17 городов планируют внедрить платное парковочное пространство в ближайшие пять лет.

Ранее Бел.Ру выяснило, в какую сумму за год белгородцам обойдётся платная парковка. Заплатить придётся до 37 тыс. рублей.

До 37 тысяч в год: во сколько обойдётся платная парковка в Белгороде
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