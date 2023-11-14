Выше только Москва и Питер: Белгород попал в топ-10 по развитию платных парковок

Уровень развития зон платных парковок проанализировали в компании «Дорнадзор». В релизе указано, что в этом году в рейтинге оказались всего 24 российских города. В прошлом году их было всего 20. Уже известно, что ещё 17 городов планируют внедрить платное парковочное пространство в ближайшие пять лет.