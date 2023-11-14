ВТБ запустил две новые опции для ведения международного бизнеса

Подключение дополнительных опций «ВЭД.Валюта» и «ВЭД.Рубли» доступно новым клиентам, открывшим счет в ВТБ и подключившим один из трех пакетов услуг: «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты». Клиенты могут подключить как одну, так и две опции одновременно, в зависимости от потребностей и особенностей бизнеса. Для этого достаточно указать их в заявлении на открытие счета при выборе пакета услуг.