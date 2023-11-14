Восточный обвод Тулы: грандиозный замысел в новых реалиях

В Туле к вопросу подошли основательно, и подготовили массивные железобетонные опоры для будущих эстакад. Политические и экономические потрясения не оставили шанса построить обвод, и несколько из тех конструкций до сих пор одиноко стоят посреди городского пейзажа. Если взглянуть на карту города 1992 года, то сразу бросается в глаза совершенно неосвоенная территория за речкой Рогожная, между улицами Оборонной и Металлургов. Но попытаться протянуть туда дорожное сообщение, застроить её — в тех условиях было слишком рискованным. К возведению объекта вновь вернулись в начале нового тысячелетия. Он изменил свою форму и масштабы, подстроился под реалии новой эпохи.