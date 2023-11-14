В сторону Сосновки: как будут ходить в новом году 36-й и 10-й автобусы Белгорода

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Что касается автобуса №36, он будет курсировать по маршруту Универмаг «Белгород» — Дальние Пески. В прямом направлении транспорт будет проходить через Дорогобужино, общая же протяжённость маршрута составит 25,4 километра. Подробнее — на карте:
Общее количество прямых и обратных рейсов — десять, в том числе в субботу и в праздничные дни.
Автобус №10 будет курсировать по маршруту Энергомаш — ЮМР — Витаминный комбинат. При этом в 2024 году у транспорта будет четыре направления: прямое, обратное и два дополнительных.
Дни следования автобуса — с понедельника по пятницу. При этом пять раз транспорт будет ходить в прямом направлении, пять — в обратном, и по два раза — по дополнительным маршрутам.
Минимальное количество мест на одном рейсе описанных выше автобусов — 42. Сидячих из них должно быть при этом по меньшей мере 17. Каждый автобус также должен быть оснащён системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб.
На обслуживание всех маршрутов заказчик, областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», готов потратить до 4,1 млн рублей. На данный момент в документах на странице протокола подведения итогов определения поставщика от 13 ноября указано следующее:
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нём, определение поставщика признаётся несостоявшимся.