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В сторону Сосновки: как будут ходить в новом году 36-й и 10-й автобусы Белгорода

В сторону Сосновки: как будут ходить в новом году 36-й и 10-й автобусы Белгорода

14 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Центр закупок Белгородской области разместил на госзакупках контракт. Согласно ему, на организацию перевозок по маршрутам №36 и №10 потратят 4 млн рублей. Указали в документах и пути следования автобусов.

Что касается автобуса №36, он будет курсировать по маршруту Универмаг «Белгород» — Дальние Пески. В прямом направлении транспорт будет проходить через Дорогобужино, общая же протяжённость маршрута составит 25,4 километра. Подробнее — на карте:

Прямое направлениеПрямое направление
Обратное направлениеОбратное направление
Прямое направление

Общее количество прямых и обратных рейсов — десять, в том числе в субботу и в праздничные дни.

Автобус №10 будет курсировать по маршруту Энергомаш — ЮМР — Витаминный комбинат. При этом в 2024 году у транспорта будет четыре направления: прямое, обратное и два дополнительных.

Прямое направлениеПрямое направление
Обратное направлениеОбратное направление
Дополнительный маршрутДополнительный маршрут
Дополнительный маршрутДополнительный маршрут
Прямое направление

Дни следования автобуса — с понедельника по пятницу. При этом пять раз транспорт будет ходить в прямом направлении, пять — в обратном, и по два раза — по дополнительным маршрутам.

Минимальное количество мест на одном рейсе описанных выше автобусов — 42. Сидячих из них должно быть при этом по меньшей мере 17. Каждый автобус также должен быть оснащён системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб.

На обслуживание всех маршрутов заказчик, областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», готов потратить до 4,1 млн рублей. На данный момент в документах на странице протокола подведения итогов определения поставщика от 13 ноября указано следующее:

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нём, определение поставщика признаётся несостоявшимся.
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#Госзакупки#Автобусы#Перевозки#Маршруты#Белгород#Артем Черненко
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