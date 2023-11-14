В 100 раз дешевле: муж белгородки украл её кулон с бриллиантом и продал за 500 рублей

По предварительным данным, 43-летний житель Белгорода пришёл в гости к своей супруге, с которой они уже долгое время проживают отдельно друг от друга. После застолья он остался у бывшей возлюбленной ночевать, а утром перед уходом решил забрать с собой кулон с бриллиантом на леске. Его хозяйка оставила без присмотра.