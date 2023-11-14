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Украшения

В 100 раз дешевле: муж белгородки украл её кулон с бриллиантом и продал за 500 рублей

14 ноября 2023, 08:15
Фото: 1MI
Украшения

Белгородец украл у жены драгоценный кулон

Мужчина, долгое время проживающий отдельно от жены, пришёл к ней в гости на застолье, а после заснул. Наутро он увидел кулон с бриллиантом и решил продать его за 500 рублей. Реальная стоимость украшения составляла 50 тыс. рублей. Ранее мужчина уже воровал у жены другие вещи, сообщили в УМВД.
Сюжет
Кража

По предварительным данным, 43-летний житель Белгорода пришёл в гости к своей супруге, с которой они уже долгое время проживают отдельно друг от друга. После застолья он остался у бывшей возлюбленной ночевать, а утром перед уходом решил забрать с собой кулон с бриллиантом на леске. Его хозяйка оставила без присмотра.

О реальной стоимости белгородец не знал, поэтому и продал кулон всего за 500 рублей. Обнаружив пропажу дорогостоящего украшения, 34-летняя женщина обратилась в полицию.

Правоохранительные органы выяснили, что кулон стоимостью 50 тыс. рублей украл супруг женщины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу у своей жены шубы и нескольких дорогих вещей.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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