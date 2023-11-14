Трое детей пострадали за день в Белгородской области: что произошло

Годовалая девочка получила травмы в аварии, произошедшей накануне в 19:50 в Стрелецком в Белгородском районе. Водитель LADA Largus не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди авто Toyota Avensis. Тот в свою очередь наехал на Nissan Qashqai. Пострадавший ребёнок ехал во второй машине.