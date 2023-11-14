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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

ДТП

Трое детей пострадали за день в Белгородской области: что произошло

14 ноября 2023, 09:27
Фото: Midjourney
ДТП

В ДТП в Белгородской области пострадали трое детей

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими. В результате ДТП ранены пятеро человек, включая троих детей. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Авария с участием несовершеннолетнего произошла 13 ноября около 16:00 по улице Победы в Губкине. Водитель Daewoo Matiz наехал на 10-летнего мальчика, который в этот момент на самокате выезжал со второстепенной дороги. Ребёнок пострадал.

Годовалая девочка получила травмы в аварии, произошедшей накануне в 19:50 в Стрелецком в Белгородском районе. Водитель LADA Largus не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди авто Toyota Avensis. Тот в свою очередь наехал на Nissan Qashqai. Пострадавший ребёнок ехал во второй машине.

Около 17:50 в посёлке Северный водитель Nissan Almera проехал на красный свет и столкнулся с ВАЗ-21114. Пострадали водитель первого автомобиля и четырёхлетняя пассажирка второй машины.

В Старооскольском округе в 20:00 24-летний водитель LADA Granta не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. Водителю понадобилась медпомощь.

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#Белгородская область#ДТП#Старый Оскол#Губкин#Аварии#Белгород#Самокат#Александра Склярова#Пострадавшие дети
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