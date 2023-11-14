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Комуслуги

Тарифы ЖКХ, яйца «из Магадана» и мошенничество с катком в Белгороде: итоги дня

14 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Комуслуги
Стало известно, на сколько вырастут тарифы на коммунальные услуги, белгородцы пожаловались на дорогие куриные яйца, а история с мошенничеством с катком закончилась.

Тарифы ЖКХ

Белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ. Начальник регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов Наталья Косилова назвала новый индекс, который составляет 11%. Допустимо отклонение в 3% в зависимости от муниципалитета.

По словам чиновницы, изменения не коснутся жилищных услуг — содержания помещения. Они затронут оплату воды, электричества, газа, отопления и обращения с ТКО. Окончательные тарифы станут известны до 20 декабря. Действовать они начнут с 1 июля 2024 года.

Добавим, что в соседних регионах коммуналка подорожала меньше. В Воронеже на 9,8%, а в Брянске — на 10,5%. По Курску информации у белгородских властей нет. Последняя индексация оплаты коммунальных услуг в Белгородской области была 1 декабря прошлого года. Тарифы тогда выросли в среднем на 9%.

Также сообщалось, что в России утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024–2028 годы. Со второго полугодия следующего года показатели будут разниться в регионах.

Не более чем на 14%: белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ
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Яйца «из Магадана»

Белгородцы в соцсетях пожаловались на цены на куриные яйца в магазинах и спросили, «не доставляют ли их из Магадана». Как утверждали горожане, в нескольких торговых точках их стоимость уже превысила 100 рублей. Жалобы передали в прокуратуру и УФАС.

По словам белгородцев, в «Ясных зорях» яйца стоят 113 рублей, а в «Линии» — 150 рублей. Из-за высоких цен жители региона заинтересовались работой УФАС. По этому поводу им ответил глава областного минсельхоза Андрей Антоненко.

По словам министра, вопрос уже находится на контроле ведомства. Информацию также передали в региональную прокуратуру и антимонопольную службу для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

В ФАС России вскоре сообщили, что антимонопольщики проверят цены на яйца. Ведомство направило соответствующие поручения в территориальные органы. На основе полученных данных служба проведёт анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен.

«Доставляют из Магадана?» Белгородцы возмущены ценами на яйца, жалобы передали в ФАС
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Мошенничество с катком

История о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде наконец закончилась. Уголовное дело закрыли.

Сама история началась ещё в 2021 году. Сообщалось, что было выявлено нецелевое использование средств. Ледовый каток на Соборной площади в 2021 году монтировали сотрудники компании БСО. Потратили на это 172 млн рублей.

Подозреваемый наказания за случившееся не понесёт. Дело «прекратили по нереабилитирующим его основаниям». Подрядчик «допоставил» заказчику имущество, которое и было предметом расследования. Причиной прекращения дела могло стать выполнение обязательств по контракту. Дальнейших подробностей не сообщалось.

Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде
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