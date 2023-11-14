Тарифы ЖКХ, яйца «из Магадана» и мошенничество с катком в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ. Начальник регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов Наталья Косилова назвала новый индекс, который составляет 11%. Допустимо отклонение в 3% в зависимости от муниципалитета.
По словам чиновницы, изменения не коснутся жилищных услуг — содержания помещения. Они затронут оплату воды, электричества, газа, отопления и обращения с ТКО. Окончательные тарифы станут известны до 20 декабря. Действовать они начнут с 1 июля 2024 года.
Добавим, что в соседних регионах коммуналка подорожала меньше. В Воронеже на 9,8%, а в Брянске — на 10,5%. По Курску информации у белгородских властей нет. Последняя индексация оплаты коммунальных услуг в Белгородской области была 1 декабря прошлого года. Тарифы тогда выросли в среднем на 9%.
Также сообщалось, что в России утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024–2028 годы. Со второго полугодия следующего года показатели будут разниться в регионах.
Белгородцы в соцсетях пожаловались на цены на куриные яйца в магазинах и спросили, «не доставляют ли их из Магадана». Как утверждали горожане, в нескольких торговых точках их стоимость уже превысила 100 рублей. Жалобы передали в прокуратуру и УФАС.
По словам белгородцев, в «Ясных зорях» яйца стоят 113 рублей, а в «Линии» — 150 рублей. Из-за высоких цен жители региона заинтересовались работой УФАС. По этому поводу им ответил глава областного минсельхоза Андрей Антоненко.
По словам министра, вопрос уже находится на контроле ведомства. Информацию также передали в региональную прокуратуру и антимонопольную службу для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
В ФАС России вскоре сообщили, что антимонопольщики проверят цены на яйца. Ведомство направило соответствующие поручения в территориальные органы. На основе полученных данных служба проведёт анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен.
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