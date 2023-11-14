Тарифы ЖКХ, яйца «из Магадана» и мошенничество с катком в Белгороде: итоги дня

Добавим, что в соседних регионах коммуналка подорожала меньше. В Воронеже на 9,8%, а в Брянске — на 10,5%. По Курску информации у белгородских властей нет. Последняя индексация оплаты коммунальных услуг в Белгородской области была 1 декабря прошлого года. Тарифы тогда выросли в среднем на 9%.