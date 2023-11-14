Стало известно, как с нового года будут ходить 144-й и 217-й автобусы Белгорода

Минимальное количество мест на одном рейсе — 42. Сидячих из них должно быть как минимум 17. Иными словами, имеются в виду автобусы небольшие. Каждое транспортное средство также должно быть оборудовано системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб, а также системой помощи инвалидам.