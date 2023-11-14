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Published Сегодня, 14:32

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Стало известно, как с нового года будут ходить 144-й и 217-й автобусы Белгорода

Стало известно, как с нового года будут ходить 144-й и 217-й автобусы Белгорода

14 ноября 2023, 14:32
Контракт об обслуживании автобусов № 144 и 217 появился на сайте госзакупок. В нём объясняется, по каким маршрутам будут ходить транспортные средства в новом году.

Автобус № 144 будет курсировать по маршруту Улица Везельская — село Репное — улица Венская.

Прямой путьПрямой путь
Обратный путьОбратный путь
Прямой путь

Количество прямых и обратных рейсов при этом одинаково — 14. Это в будние дни: в выходные число их в два раза меньше.

Автобус №217 будет ездить по пути Ячнево — АСК «Вираж» — улица Везельская.

Прямой путьПрямой путь
Обратный путьОбратный путь
Прямой путь

В случае с этим маршрутом число рейсов в будние дни составляет 11 в обе стороны. В выходные — уже шесть.

Минимальное количество мест на одном рейсе — 42. Сидячих из них должно быть как минимум 17. Иными словами, имеются в виду автобусы небольшие. Каждое транспортное средство также должно быть оборудовано системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб, а также системой помощи инвалидам.

На обслуживание двух указанных выше маршрутов областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» готово потратить до 6,8 млн рублей. Поставщика выбрали 10 ноября.

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#Госзакупки#Автобусы#Новости Белгорода#Маршруты#Белгород#Направления#Организатор пассажирских перевозок#Артем Черненко
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