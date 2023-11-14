Стало известно, как с нового года будут ходить 144-й и 217-й автобусы Белгорода

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Автобус № 144 будет курсировать по маршруту Улица Везельская — село Репное — улица Венская.
Количество прямых и обратных рейсов при этом одинаково — 14. Это в будние дни: в выходные число их в два раза меньше.
Автобус №217 будет ездить по пути Ячнево — АСК «Вираж» — улица Везельская.
В случае с этим маршрутом число рейсов в будние дни составляет 11 в обе стороны. В выходные — уже шесть.
Минимальное количество мест на одном рейсе — 42. Сидячих из них должно быть как минимум 17. Иными словами, имеются в виду автобусы небольшие. Каждое транспортное средство также должно быть оборудовано системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб, а также системой помощи инвалидам.
На обслуживание двух указанных выше маршрутов областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» готово потратить до 6,8 млн рублей. Поставщика выбрали 10 ноября.