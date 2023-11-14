Стало больше расходов на транспорт? Белгородская область ворвалась в топ по тратам

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
Во втором квартале 2023 года расходы российских семей выросли впервые после введения санкций. Их стало больше на 7% — в среднем россиянин тратит до 24,9 тыс. рублей в месяц. Считается, что рост расходов связан с ростом доходов населения, а также с уходом от сберегательной модели поведения.
Эксперты выяснили, что наибольший рост расходов наблюдался в Белгородской области — в регионе показатель увеличился на 67,5%. Если во втором квартале прошлого года расходы на потребление в среднем на человека составляли 21 774 рубля, то во втором квартале 2023 года эта сумма увеличилась до 37 710 рублей.
Белгородская область находится на шестом месте среди регионов с максимальными расходами во втором квартале этого года. На первом — Магаданская область с 63 тыс. рублей, на втором — Ямало-Ненецкий автономный округ с 50 тыс. рублей, на третьем — Камчатский край с 42,2 тыс. Москва также опередила приграничный регион и разместилась на четвёртом месте — там средняя сумма составила 41,5 тыс. рублей. Замыкает пятёрку Мурманская область (40,5 тыс. рублей).
В десятку регионов с максимальными суммами расходов вошли Ханты-Мансийский автономный округ (35,4 тыс. рублей), Сахалинская область (33,6 тыс. рублей), Приморский край (32,9 тыс. рублей), Хабаровский край (31,2 тыс. рублей).
FinExpertiza уточняет, что во всех перечисленных регионах из десятки потребительские траты были высокими и годом ранее, за исключением Белгородской области. В регионе же в текущем году расходы домохозяйств увеличились «за счёт существенного увеличения затрат на транспорт», говорят эксперты агентства.