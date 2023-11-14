Стало больше расходов на транспорт? Белгородская область ворвалась в топ по тратам

Во втором квартале 2023 года расходы российских семей выросли впервые после введения санкций. Их стало больше на 7% — в среднем россиянин тратит до 24,9 тыс. рублей в месяц. Считается, что рост расходов связан с ростом доходов населения, а также с уходом от сберегательной модели поведения.