РПН рассказал о детской заболеваемости туберкулёзом в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Так, в 2021 году подобных случаев заболевания среди детей зафиксировано четыре, а в 2020 году — пять.
В прошлом году активный туберкулёз нашли у трёх детей до 17 лет в Валуйском округе, у одного ребёнка в Губкинском округе и у четырёх детей в Краснояружском районе. Также и в Старооскольском городском округе, и в Белгороде туберкулёзом заболело двое детей.
В 2021 году туберкулёз у детей диагностировали в Валуйском, Губкинском, Старооскольском горокругах и Белгороде. На каждой территории выявили по одному заболевшему ребёнку. Также по одному ребёнку до 17 лет с туберкулёзом зарегистрировано в Алексеевском округе, Белгородском, Волоконовском, Красногвардейском районах и Белгороде за 2021 год.
Ранее редакция Бел.Ру писала о данных регионального управления РПН по ситуации с туберкулёзом. В Белгородской области и по всей России такая ситуация всё ещё остаётся неблагоприятной. С 2020 по 2022 год количество впервые диагностированных случаев активного туберкулёза по Белгородской области выросло на 32,8%, достигнув отметки 15,23 на 100 тыс. населения.