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Дети и туберкулёз

РПН рассказал о детской заболеваемости туберкулёзом в Белгородской области

14 ноября 2023, 15:36
Фото: Midjourney
Дети и туберкулёз
В сравнении с 2020 годом число случаев туберкулёза выросло на 33,8%, а за 2022 год в Белгородской области им заболело 12 детей до 17 лет. Заболеваемость выросла в 2,4 раза по сравнению с тем же годом. Это 4,36 случая на 100 тыс. детского населения. Об этом сообщает региональное управление РПН.
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Дети

Так, в 2021 году подобных случаев заболевания среди детей зафиксировано четыре, а в 2020 году — пять.

В прошлом году активный туберкулёз нашли у трёх детей до 17 лет в Валуйском округе, у одного ребёнка в Губкинском округе и у четырёх детей в Краснояружском районе. Также и в Старооскольском городском округе, и в Белгороде туберкулёзом заболело двое детей.

В 2021 году туберкулёз у детей диагностировали в Валуйском, Губкинском, Старооскольском горокругах и Белгороде. На каждой территории выявили по одному заболевшему ребёнку. Также по одному ребёнку до 17 лет с туберкулёзом зарегистрировано в Алексеевском округе, Белгородском, Волоконовском, Красногвардейском районах и Белгороде за 2021 год.

Ранее редакция Бел.Ру писала о данных регионального управления РПН по ситуации с туберкулёзом. В Белгородской области и по всей России такая ситуация всё ещё остаётся неблагоприятной. С 2020 по 2022 год количество впервые диагностированных случаев активного туберкулёза по Белгородской области выросло на 32,8%, достигнув отметки 15,23 на 100 тыс. населения.

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