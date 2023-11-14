РПН рассказал о детской заболеваемости туберкулёзом в Белгородской области

В сравнении с 2020 годом число случаев туберкулёза выросло на 33,8%, а за 2022 год в Белгородской области им заболело 12 детей до 17 лет. Заболеваемость выросла в 2,4 раза по сравнению с тем же годом. Это 4,36 случая на 100 тыс. детского населения. Об этом сообщает региональное управление РПН.

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