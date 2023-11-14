Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

РЭО назвал номинантов «Зеленой премии» в шести категориях

РЭО назвал номинантов «Зеленой премии» в шести категориях

14 ноября 2023, 12:21
Фото: 1MI
Российский экологический оператор определил номинантов «Зеленой премии». Эксперты выбрали лучшие экологические проекты и опубликовали шорт-листы.

Всего на «Зеленую премию» поступило более 3800 заявок со всей России. Это экологические инициативы, которые связаны с формированием новой модели поведения россиян и бизнес-сообщества, развитием отрасли по обращению с отходами, а также с построением в стране экономики замкнутого цикла. Кроме этого, все представленные проекты направлены на заботу об экологии. Об этом сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он уточнил, что победителей будут выбирать в шести номинациях. Отобранные проекты получат награду — статуэтку «Зеленой премии» и могут рассчитывать на поддержку и развитие. Однако самым главным является то, что они заявят о себе и на своем примере подтвердят, что экологическую ситуацию в стране можно менять в лучшую сторону, передает 56orb.ru.

В состав жюри «Зеленой премии — 2023» вошли представители государственных организаций и органов госвласти, общественные деятели и эксперты в сфере обращения с отходами. Они определят лучшие инициативы в номинациях «Образовательные проекты», «Корпоративные проекты», а также «Экологические практики в строительстве», «Культурные и медийные проекты», «Общественные и волонтерские проекты», а также «Инициативы отраслевых компаний». Уточняется, что строительная категория включает в себя шесть экопроектов, а остальные пять номинаций — по двадцать.

Директор PR-департамента ППК «РЭО» Дмитрий Бойко рассказал еще об одной номинации премии закрытого типа «Регионы России», в рамках которой эксперты дадут оценку того, как в субъектах реализуется реформа в отрасли обращения с отходами.

«Зеленая премия — 2023» состоится 4 декабря в Москве. Проведение этого мероприятия нацелено на поддержку экологических проектов и инициатив, которые помогут построению и развитию экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
Не более чем на 14%: белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ
Сегодня, 13:21
Выше только Москва и Питер: Белгород попал в топ-10 по развитию платных парковок
Сегодня, 13:08
В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото
Сегодня, 09:48
Белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс
Сегодня, 14:22
Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде
Сегодня, 10:31
Больше, чем в Воронеже и Брянске: в Белгородской области подорожает коммуналка
Сегодня, 14:07