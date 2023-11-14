РЭО назвал номинантов «Зеленой премии» в шести категориях

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Всего на «Зеленую премию» поступило более 3800 заявок со всей России. Это экологические инициативы, которые связаны с формированием новой модели поведения россиян и бизнес-сообщества, развитием отрасли по обращению с отходами, а также с построением в стране экономики замкнутого цикла. Кроме этого, все представленные проекты направлены на заботу об экологии. Об этом сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он уточнил, что победителей будут выбирать в шести номинациях. Отобранные проекты получат награду — статуэтку «Зеленой премии» и могут рассчитывать на поддержку и развитие. Однако самым главным является то, что они заявят о себе и на своем примере подтвердят, что экологическую ситуацию в стране можно менять в лучшую сторону, передает 56orb.ru.
В состав жюри «Зеленой премии — 2023» вошли представители государственных организаций и органов госвласти, общественные деятели и эксперты в сфере обращения с отходами. Они определят лучшие инициативы в номинациях «Образовательные проекты», «Корпоративные проекты», а также «Экологические практики в строительстве», «Культурные и медийные проекты», «Общественные и волонтерские проекты», а также «Инициативы отраслевых компаний». Уточняется, что строительная категория включает в себя шесть экопроектов, а остальные пять номинаций — по двадцать.
Директор PR-департамента ППК «РЭО» Дмитрий Бойко рассказал еще об одной номинации премии закрытого типа «Регионы России», в рамках которой эксперты дадут оценку того, как в субъектах реализуется реформа в отрасли обращения с отходами.
«Зеленая премия — 2023» состоится 4 декабря в Москве. Проведение этого мероприятия нацелено на поддержку экологических проектов и инициатив, которые помогут построению и развитию экономики замкнутого цикла.