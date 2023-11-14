РЭО назвал номинантов «Зеленой премии» в шести категориях

Всего на «Зеленую премию» поступило более 3800 заявок со всей России. Это экологические инициативы, которые связаны с формированием новой модели поведения россиян и бизнес-сообщества, развитием отрасли по обращению с отходами, а также с построением в стране экономики замкнутого цикла. Кроме этого, все представленные проекты направлены на заботу об экологии. Об этом сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он уточнил, что победителей будут выбирать в шести номинациях. Отобранные проекты получат награду — статуэтку «Зеленой премии» и могут рассчитывать на поддержку и развитие. Однако самым главным является то, что они заявят о себе и на своем примере подтвердят, что экологическую ситуацию в стране можно менять в лучшую сторону, передает 56orb.ru.