Прибыль Новикомбанка за девять месяцев составила 13,8 млрд рублей

По ее словам, за 9 месяцев 2023 года объем розничного кредитного портфеля банка увеличился до 22,68 млрд рублей — в первую очередь за счет ипотечного кредитования. Банк регулярно вводит новые депозитные продукты. Внешние эксперты оценивают деятельность банка как стабильную. В текущем году АКРА повысило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», на уровне A+(RU). Рейтинговые агентства НКР и «Эксперт РА» также подтвердили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно, со стабильным прогнозом.