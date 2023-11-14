Прибыль Новикомбанка за девять месяцев составила 13,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По состоянию на 1 октября 2023 года активы Новикомбанка достигли 823,8 млрд рублей. Большую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах клиентов за рассматриваемый период вырос до 737 млрд рублей. Это позволяет Новикомбанку оставаться в числе самых стабильных и надежных отечественных банков, сообщает newstracker.ru.
Главным направлением деятельности Новикомбанка является бесперебойное финансирование ведущих предприятий — лидеров российской промышленности. Помимо кредитования, он обеспечивает реализацию программ модернизации промышленных производств, разработки новых технологий и продуктов, запуска серийного производства инновационной продукции.
Новикомбанк активно применяет инструменты государственной поддержки и развивает собственные программы поддержки промпредприятий.
По итогам девяти месяцев 2023 года капитал банка превысил 90 млрд рублей. При этом Новикомбанк выполняет требования ЦБ РФ по достаточности капитала и ликвидности с запасом прочности.
«В год своего 30-летия Новикомбанк продолжает реализовывать стратегию, которая заключается в финансовом обеспечении импортозамещения и достижения технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Системный подход к принятию решений и грамотный риск-менеджмент позволили организации успешно адаптироваться к текущей экономической ситуации, демонстрировать стабильный результат и успешно выполнять задачи по бесперебойному финансированию промышленности», — рассказала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
По ее словам, за 9 месяцев 2023 года объем розничного кредитного портфеля банка увеличился до 22,68 млрд рублей — в первую очередь за счет ипотечного кредитования. Банк регулярно вводит новые депозитные продукты. Внешние эксперты оценивают деятельность банка как стабильную. В текущем году АКРА повысило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», на уровне A+(RU). Рейтинговые агентства НКР и «Эксперт РА» также подтвердили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно, со стабильным прогнозом.
По итогам рассмотрения годовой отчетности за прошлый год в июле 2023 года общим собранием акционеров банка было принято решение о выплате дивидендов в размере 4,9 млрд рублей. Указанные дивиденды были выплачены в июле 2023 года.