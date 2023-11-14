Предельный рост тарифов на услуги ЖКХ утвердили в России

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В России утвердили предельный рост тарифов ЖКХ на 2024–2028 годы. Со второго полугодия следующего года показатели будут разниться в зависимости от региона.
Средний индекс в Москве будет максимальным и составит 11%. В Санкт-Петербурге — 9,8%. Московская и Ленинградская области смогут увеличить индексы на 10,7% и 10,2% соответственно.
Как пишет издание со ссылкой на ТАСС, определены отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Значение варьируется от нуля, следует из распоряжения правительства страны. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения могут отличаться максимум на 2,1% в период с 2025 по 2028 год.
В ФАС пояснили, что власти приняли дополнительные меры для контроля за тарифами, в частности, дали право территориальным органам ведомства проверять тарифы. Системные меры поддержки граждан при этом продолжат действовать.