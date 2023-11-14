Предельный рост тарифов на услуги ЖКХ утвердили в России

Как пишет издание со ссылкой на ТАСС, определены отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Значение варьируется от нуля, следует из распоряжения правительства страны. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения могут отличаться максимум на 2,1% в период с 2025 по 2028 год.