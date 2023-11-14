Подготовка к Новому году: на ярмарочные домики в Белгороде потратят больше миллиона

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Белгорблагоустройство (БГБ) ищет организацию, которая подключит 40 новогодних ярмарочных домиков к общегородским сетям электроснабжения. На эти цели потратят 1 млн 40 тыс. рублей. Заявки подаются до 21 ноября. Исполнителя определят 23 ноября.
Согласно данным сайта госзакупок, исполнитель должен подключить домики с помощью кабеля. Предоставить его заказчик должен через один рабочий день после заключения контракта. Затем подрядчик выполнит подключение к электрическим щиткам. Подключение в точках запитывания осуществит БГБ.
Завершить все работы необходимо в течение двух дней после заключения контракта.
Напомним, накануне на Соборной площади начали монтировать новогоднюю ель. В этом году поставят прошлогоднее дерево. Его украсят шарами и гирляндами, а на верхушке разместят снежинку.