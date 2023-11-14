Подготовка к Новому году: на ярмарочные домики в Белгороде потратят больше миллиона

Согласно данным сайта госзакупок, исполнитель должен подключить домики с помощью кабеля. Предоставить его заказчик должен через один рабочий день после заключения контракта. Затем подрядчик выполнит подключение к электрическим щиткам. Подключение в точках запитывания осуществит БГБ.