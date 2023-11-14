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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Фото тематическое

Подготовка к Новому году: на ярмарочные домики в Белгороде потратят больше миллиона

14 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Фото тематическое

В Белгороде вновь появятся новогодние ярмарочные домики

Белгорблагоустройство ищет организацию, которая подключит новогодние ярмарочные домики к городским сетям электроснабжения. На это готовы потратить более 1 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Белгорблагоустройство (БГБ) ищет организацию, которая подключит 40 новогодних ярмарочных домиков к общегородским сетям электроснабжения. На эти цели потратят 1 млн 40 тыс. рублей. Заявки подаются до 21 ноября. Исполнителя определят 23 ноября.

Согласно данным сайта госзакупок, исполнитель должен подключить домики с помощью кабеля. Предоставить его заказчик должен через один рабочий день после заключения контракта. Затем подрядчик выполнит подключение к электрическим щиткам. Подключение в точках запитывания осуществит БГБ.

Завершить все работы необходимо в течение двух дней после заключения контракта.

Напомним, накануне на Соборной площади начали монтировать новогоднюю ель. В этом году поставят прошлогоднее дерево. Его украсят шарами и гирляндами, а на верхушке разместят снежинку.

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