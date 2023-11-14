От города-крепости до моря: как выглядит «Золотое кольцо» Белгородской области

Город-крепость «Яблонов» является первой достопримечательностью, которую можно посетить во время путешествия. Время пути от Белгорода до «Яблонова» составляет около одного часа. Начните своё путешествие, выезжая из Белгорода по трассе 14К-1, известной также как Белгород-Павловск. Затем сверните на Корочу, после чего поверните направо и продолжайте движение вперёд примерно 12 км, после чего снова поверните направо. До «Яблонова» останется проехать ещё около 10 км. Продолжайте двигаться по Заречной улице, и слева будет располагаться деревянная крепость «Яблонов».