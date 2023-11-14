От города-крепости до моря: как выглядит «Золотое кольцо» Белгородской области

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
На туристической карте России привлекает внимание живописный маршрут, известный как «Золотое кольцо России». Это путешествие предлагает осмотр древних городов Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники древнерусской культуры. Однако в Белгородской области вы также сможете обнаружить свою версию «Золотого кольца». Конечно, она не содержит старинные храмы и древности, но здесь можно насладиться посещением реконструированной крепости, увидеть уникальную деревянную мельницу и посетить Холковские пещеры, известные своими меловыми образованиями.
Для посещения этого маршрута на автомобиле понадобится около семи часов. С остановками и экскурсиями время может увеличиться на два-три часа. Чтобы облегчить путешествие, рекомендуется составить маршрут с помощью навигационной системы.
Адрес: Корочанский район, село Яблоново, ул. Заречная, 47
Город-крепость «Яблонов» является первой достопримечательностью, которую можно посетить во время путешествия. Время пути от Белгорода до «Яблонова» составляет около одного часа. Начните своё путешествие, выезжая из Белгорода по трассе 14К-1, известной также как Белгород-Павловск. Затем сверните на Корочу, после чего поверните направо и продолжайте движение вперёд примерно 12 км, после чего снова поверните направо. До «Яблонова» останется проехать ещё около 10 км. Продолжайте двигаться по Заречной улице, и слева будет располагаться деревянная крепость «Яблонов».
В XVII веке южные территории Руси были подвержены набегам крымских татар. Чтобы обеспечить защиту, построили Белгородскую засечную черту, простирающуюся вдоль южных территорий. Город-крепость «Яблонов» является одной из таких защитных основ. Однако в XVIII веке набеги татар прекратились, и укреплённые сооружения потеряли свою первоначальную значимость.
В 2019 году крепость восстановили и открыли для посещения. В комплекс входят глухие и проезжие башни, колокольня, часовня, житный двор с мельницей, казённый погреб, ремесленные мастерские и другие исторические постройки. Вы сможете прогуляться по стенам крепости и позвонить в колокол, а сотрудники Белгородского краеведческого музея расскажут об истории не только «Яблонова», но и о Белгородской засечной черте в целом.
Адрес: Чернянский район, с. Холки, ул. Монастырская
Следующая остановка — Холковские пещеры. Путь от Яблонова до Троицого Холковского монастыря займёт около 30–40 минут. Чтобы добраться туда, нужно ехать по трассе 14к-7 через Чернянку, а затем свернуть направо на пересечении улиц Степана Разина и Первомайской.
История возникновения пещер в меловых горах не сохранила никаких документальных сведений. Однако исследователи предполагают, что монахи создали эти пещеры, чтобы укрыться от врагов. Однако там они постоянно не жили.
Около монастырских стен, основанных игуменом Геласием в 1620 году, поселились донские и оскольские казаки, превратив Холки в крепость. Некоторые учёные считают, что монастырь появился в этих местах гораздо раньше, ещё во времена набегов половцев на Русь в XI–XII веках. Местные историки полагают, что здесь произошла встреча Игоря Святославовича и Всеволода Святославовича перед битвой с половцами в 1185 году, о которой написано в «Слове о полку Игореве».
Холковский монастырь был закрыт императрицей Екатериной II, но в 90-х годах XX века его начали восстанавливать. В пещерах открыли музей, рядом возвели храмы и монастырские жилые постройки. В 2005 году, в честь 1040-летия разгрома Хазарского каганата, возле монастыря установили памятник князю Святославу.
Наслаждаемся видами Холковского монастыря, гуляем по туннелям пещер, фотографируемся рядом с памятником Святославу и продолжаем путешествие.
Адрес: Волоконовский район, с. Новоивановка
Село Новоивановка Волоконовского района — третья остановка. Там расположена мельница Баркова. Как добраться? Выезжаем на трассу 14К-9 и продолжаем движение в сторону Нового Оскола. Проезжая мимо памятника воинам 69-й армии на кольце, едем прямо по улице Космонавтов, а затем, спустя 620 метров, поворачиваем налево на Валуйскую улицу. После 21 километра нужно повернуть направо и продолжить путь прямо несколько километров, чтобы достичь села Новоивановка. Поездка займёт примерно один час.
Мельница Баркова — это уникальный памятник архитектуры XIX века. Здание мельницы, построенное без гвоздей, полностью состоит из деревянных шпонов. Купец Михаил Барков выиграл мельницу в карты и перевёз её из села Погремец в Новоивановку в 1914 году. Там она продолжала работать до 2004 года, производя муку. Сегодня мельничное здание превратилось в увлекательный музей, где посетители могут ознакомиться с историей и процессом молотьбы зерна.
Адрес: Валуйский район, с. Сухарево
Впереди долгий путь, который займёт около 1 часа и 20 минут. Нужно проехать через Волоконовку, затем доехать до Валуек и, наконец, достигнуть села Сухарево.
Среди местных жителей села Сухарево гуляют легенды о том, что это место действительно было Новым Иерусалимом. Всё это отражено в названиях топографических объектов: есть бугор, названный в честь пророка Михея, а также гора Голгофа, Масличная гора и родник Иакова. В 2001 году на горе Голгофа установили обетный крест, а затем здесь построили храм Иоанна Предтечи, колокольню и две часовни.
Прогуляемся по всему храмовому комплексу, наслаждаясь живописными видами с горы Голгофы, а затем продолжим путешествие.
Адрес: Шебекинский горокруг, п. Маслова Пристань, ул. Мира, 90а
Последней остановкой «Золотого кольца» Белгородской области будет Маслова Пристань. От села Сухарево до этого посёлка предстоит преодолеть 140 километров. Весь путь займёт около двух часов. Прибыв в Маслову Пристань, можно насладиться прогулкой по побережью Белгородского моря, отдохнуть и посмотреть великолепный закат. Однако в виду неспокойной ситуации в приграничье, данный пункт назначения можно вычеркнуть из путешествия.
В целом весь маршрут «Золотого кольца Белгородской области» подойдёт как для самостоятельных путешественников, так и для тех, кто предпочитает экскурсионные туры.