Не против, но есть нюанс: как белгородцы относятся к идее сокращённой рабочей недели

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели на час — с 40 до 39 часов. Эту инициативу поддерживает большинство опрошенных сервисом белгородцев.
На текущий момент 7 из 10 жителей Белгорода, которые трудятся по графику стандартной пятидневки, в пятницу отрабатывают полный день. У 24% горожан работодатели уменьшили время работы в пятницу на час.
Сокращение рабочей недели на час в неделю поддержали 62% горожан. Белгородцы предполагают, что благодаря этому решению они смогут больше времени проводить с семьёй. Поддерживают инициативу, как правило, женщины — 67%. Высказываются за 57% мужчин.
Против законопроекта выступают 17% белгородцев. Их опасения, как правило, связаны с предположительным сокращением заработка. 21% горожан затруднились с ответом. Это связано с тем, что во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. Таким образом и выходит сокращённый день.