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Published Сегодня, 07:46

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Работа

Не против, но есть нюанс: как белгородцы относятся к идее сокращённой рабочей недели

14 ноября 2023, 07:46
Фото: Midjourney
Работа

SuperJob: 62% жителей Белгорода не против сокращённой рабочей недели

За сокращение рабочей недели до 39 часов высказались более половины опрошенных горожан. Против выступили только 17%. Они опасаются уменьшения заработка, следует из информации сервиса SuperJob.
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Работа

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели на час — с 40 до 39 часов. Эту инициативу поддерживает большинство опрошенных сервисом белгородцев.

На текущий момент 7 из 10 жителей Белгорода, которые трудятся по графику стандартной пятидневки, в пятницу отрабатывают полный день. У 24% горожан работодатели уменьшили время работы в пятницу на час.

Сокращение рабочей недели на час в неделю поддержали 62% горожан. Белгородцы предполагают, что благодаря этому решению они смогут больше времени проводить с семьёй. Поддерживают инициативу, как правило, женщины — 67%. Высказываются за 57% мужчин.

Против законопроекта выступают 17% белгородцев. Их опасения, как правило, связаны с предположительным сокращением заработка. 21% горожан затруднились с ответом. Это связано с тем, что во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. Таким образом и выходит сокращённый день.

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#Белгородская область#Рабочая неделя#Работа#Законопроект#Белгород#Наталья Корявых#Сокращённая рабочая неделя
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