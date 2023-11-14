Не против, но есть нюанс: как белгородцы относятся к идее сокращённой рабочей недели

Против законопроекта выступают 17% белгородцев. Их опасения, как правило, связаны с предположительным сокращением заработка. 21% горожан затруднились с ответом. Это связано с тем, что во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. Таким образом и выходит сокращённый день.