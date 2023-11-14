На Крейду и Старый город: работа автобусов Белгорода по двум направленяим в 2024 году

В Белгороде определились с маршрутами автобусов №9, 18, 37 и 40 на 2024 год

В Белгородской области ищут того, кто за 26 млн рублей сможет организовать перевозки до Крейды и до Старого года. Контракт появился на госзакупках: в нём подробно рассказали, по каким конкретно маршрутам будут курсировать автобусы в новом году.

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