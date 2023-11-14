На Крейду и Старый город: работа автобусов Белгорода по двум направленяим в 2024 году

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Согласно документам с сайта госзакупок, Организатор пассажирских перевозок Белгородской области планирует заплатить порядка 26 млн рублей тому, кто сможет заняться осуществлением работы общественного транспорта по четырём маршрутам. Речь идёт об автобусах №9, 18, 37 и 40.
Так, 9-й автобус будет курсировать по пути Универмаг «Белгород» — улица Засечная. Направлений у транспорта будет два: прямое и обратное. Подробнее — на карте:
Количество рейсов по каждому из маршрутов — 30. В выходные дни их число сокращается до 12 в каждую сторону.
Что касается маршрута №18, то его путь следования пролегает от остановки «Энергомаш» до микрорайона «Восточный».
Ежедневное число рейсов в каждую из сторон — 135. В выходные дни в два раза меньше — 67.
Маршрут №37 курсирует по точкам Нефтебаза — улица Серафимовича — улица Горького.
Туда и обратно будут ходить ежедневно 13 рейсов, в том числе и в выходные.
Маршрут №40 будет в 2024 году ходить по направлению Аэропорт — микрорайон «Восточный», туда и обратно.
Количество рейсов — 12. В выходные дни — уже пять.
Отмечается, что минимальное количество мест на одном рейсе должно равняться 42. Сидячих из них должно быть как минимум 17. Каждый автобус также должен быть оснащён системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб, а также системой помощи инвалидам.
На обслуживание всех четырёх маршрутов областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» готово потратить до 26,1 млн рублей.