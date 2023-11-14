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Published Сегодня, 10:10

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В Белгороде определились с маршрутами автобусов №9, 18, 37 и 40 на 2024 год

На Крейду и Старый город: работа автобусов Белгорода по двум направленяим в 2024 году

14 ноября 2023, 10:10
Фото: Midjourney

В Белгороде определились с маршрутами автобусов №9, 18, 37 и 40 на 2024 год

В Белгородской области ищут того, кто за 26 млн рублей сможет организовать перевозки до Крейды и до Старого года. Контракт появился на госзакупках: в нём подробно рассказали, по каким конкретно маршрутам будут курсировать автобусы в новом году.

Согласно документам с сайта госзакупок, Организатор пассажирских перевозок Белгородской области планирует заплатить порядка 26 млн рублей тому, кто сможет заняться осуществлением работы общественного транспорта по четырём маршрутам. Речь идёт об автобусах №9, 18, 37 и 40.

Так, 9-й автобус будет курсировать по пути Универмаг «Белгород» — улица Засечная. Направлений у транспорта будет два: прямое и обратное. Подробнее — на карте:

Прямой маршрутПрямой маршрут
Обратный маршрутОбратный маршрут
Прямой маршрут

Количество рейсов по каждому из маршрутов — 30. В выходные дни их число сокращается до 12 в каждую сторону.

Что касается маршрута №18, то его путь следования пролегает от остановки «Энергомаш» до микрорайона «Восточный».

Прямое направлениеПрямое направление
Обратное направлениеОбратное направление
Прямое направление

Ежедневное число рейсов в каждую из сторон — 135. В выходные дни в два раза меньше — 67.

Маршрут №37 курсирует по точкам Нефтебаза — улица Серафимовича — улица Горького.

Прямое направлениеПрямое направление
Обратное направлениеОбратное направление
Прямое направление

Туда и обратно будут ходить ежедневно 13 рейсов, в том числе и в выходные.

Маршрут №40 будет в 2024 году ходить по направлению Аэропорт — микрорайон «Восточный», туда и обратно.

Количество рейсов — 12. В выходные дни — уже пять.

Отмечается, что минимальное количество мест на одном рейсе должно равняться 42. Сидячих из них должно быть как минимум 17. Каждый автобус также должен быть оснащён системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб, а также системой помощи инвалидам.

На обслуживание всех четырёх маршрутов областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» готово потратить до 26,1 млн рублей.

В сторону Сосновки: как будут ходить в новом году 36-й и 10-й автобусы Белгорода
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