Мощная магнитная буря накроет Белгородскую область

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
Жителей Белгородской области на следующей неделе ожидает мощная магнитная буря со значением 5 kp. Буря будет активной с 22 по 26 ноября. Пик всплесков прогнозируется на 22, 24 и 25 ноября.
Также известно, что бури накроют область 5 и 10 декабря.
Ранее мы уже рассказывали, как это явление влияет на здоровье человека. Самыми уязвимыми к бурям являются пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания. Наибольшее воздействие наблюдается на сердечно-сосудистую систему, возникают головные боли, мигрени, увеличивается артериальное давление.
В эти дни специалисты советуют отказаться от кофе, алкоголя, снизить количество потребляемой соли, больше спать, пить воду и проветривать помещение.
Напомним, что 5 ноября из-за «возмущения» геомагнитного поля жители нескольких районов области наблюдали кроваво-красное небо — северное сияние.