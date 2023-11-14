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Мощная магнитная буря накроет Белгородскую область

Мощная магнитная буря накроет Белгородскую область

14 ноября 2023, 18:56
Фото: Midjourney
Пик геомагнитного шторма ожидается с 22 по 26 ноября, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Жителей Белгородской области на следующей неделе ожидает мощная магнитная буря со значением 5 kp. Буря будет активной с 22 по 26 ноября. Пик всплесков прогнозируется на 22, 24 и 25 ноября.

Также известно, что бури накроют область 5 и 10 декабря.

Ранее мы уже рассказывали, как это явление влияет на здоровье человека. Самыми уязвимыми к бурям являются пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания. Наибольшее воздействие наблюдается на сердечно-сосудистую систему, возникают головные боли, мигрени, увеличивается артериальное давление.

В эти дни специалисты советуют отказаться от кофе, алкоголя, снизить количество потребляемой соли, больше спать, пить воду и проветривать помещение.

Напомним, что 5 ноября из-за «возмущения» геомагнитного поля жители нескольких районов области наблюдали кроваво-красное небо — северное сияние.

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#Белгородская область#Прогноз#Белгород#Алина Харина#Магнитная буря
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