Мощная магнитная буря накроет Белгородскую область

Ранее мы уже рассказывали, как это явление влияет на здоровье человека. Самыми уязвимыми к бурям являются пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания. Наибольшее воздействие наблюдается на сердечно-сосудистую систему, возникают головные боли, мигрени, увеличивается артериальное давление.