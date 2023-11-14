Кому в управлении образования скучно? Белгородцы недовольны конкурсом по ходьбе

Глава региона ответил, что проект придумали во время пандемии в управлении образования Белгородского района, когда у детей было недостаточно двигательной активности: «Сотрудники образования придумали такой способ мотивации, который помог нашим детям выйти из комнат, где они проводили много времени в телефоне. Победителям предоставляют туристические поездки на весь класс. Хорошая инициатива, просто плохо доведена до родителей».