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Родители недовольны соревнованиями по ходьбе в белгородских школах

Кому в управлении образования скучно? Белгородцы недовольны конкурсом по ходьбе

14 ноября 2023, 20:30
Фото: 1MI

Родители недовольны соревнованиями по ходьбе в белгородских школах

Губернатор во время эфира прочитал жалобу белгородки о соревнованиях «Шагаем по Белгородчине».
Сюжет
Школы

Для участия в конкурсе, написала женщина, школьники используют шагомеры в мобильных приложениях, шаги считают ежедневно, а фотографию отправляют классному руководителю: «Скажите, кому в управлении образования скучно? Для чего это всё?».

Глава региона ответил, что проект придумали во время пандемии в управлении образования Белгородского района, когда у детей было недостаточно двигательной активности: «Сотрудники образования придумали такой способ мотивации, который помог нашим детям выйти из комнат, где они проводили много времени в телефоне. Победителям предоставляют туристические поездки на весь класс. Хорошая инициатива, просто плохо доведена до родителей».

Вячеслав Гладков дал поручение министерству образования выехать в управление и помочь с оформлением этого проекта: «Двигательная активность у детей должна быть высокой. Сильно не ругайтесь, образование хотело сделать хорошо».

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#Белгородская область#Родители#Школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Спортивные соревнования
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