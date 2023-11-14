Кому в управлении образования скучно? Белгородцы недовольны конкурсом по ходьбе

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
Для участия в конкурсе, написала женщина, школьники используют шагомеры в мобильных приложениях, шаги считают ежедневно, а фотографию отправляют классному руководителю: «Скажите, кому в управлении образования скучно? Для чего это всё?».
Глава региона ответил, что проект придумали во время пандемии в управлении образования Белгородского района, когда у детей было недостаточно двигательной активности: «Сотрудники образования придумали такой способ мотивации, который помог нашим детям выйти из комнат, где они проводили много времени в телефоне. Победителям предоставляют туристические поездки на весь класс. Хорошая инициатива, просто плохо доведена до родителей».
Вячеслав Гладков дал поручение министерству образования выехать в управление и помочь с оформлением этого проекта: «Двигательная активность у детей должна быть высокой. Сильно не ругайтесь, образование хотело сделать хорошо».