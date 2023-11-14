Какая погода ожидает белгородцев в декабре

Белгородские синоптики сообщили, что вероятностный прогноз средней месячной температуры воздуха на территории Белгородской области в декабре 2023 года по данным Росгидромета ожидается около нормы, а в отдельных районах ниже нормы. При этом норма — 3,5-4,5 градуса мороза. В целом за многолетний период наблюдений среднеобластная температура воздуха составила –4,1 °С.