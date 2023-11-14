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Стало известна, какую погоду ожидают в Белгородской области в декабре

Какая погода ожидает белгородцев в декабре

14 ноября 2023, 04:21
Фото: 1MI

Стало известна, какую погоду ожидают в Белгородской области в декабре

Среднеобластная температура воздуха составит — 4,1°С. А в 1998 году столбик термометра показал в декабре -24,2 °С.
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Погода

Белгородские синоптики сообщили, что вероятностный прогноз средней месячной температуры воздуха на территории Белгородской области в декабре 2023 года по данным Росгидромета ожидается около нормы, а в отдельных районах ниже нормы. При этом норма — 3,5-4,5 градуса мороза. В целом за многолетний период наблюдений среднеобластная температура воздуха составила –4,1 °С.

Что касается рекордных температур, самый тёплый день декабря зафиксировали в 2012 году, когда воздух прогрелся до 10,7 градуса тепла. А в 1998 году столбик термометра показал в декабре -24,2 °С, что стало абсолютно минимальным показанием за 25 лет наблюдений.

Максимальное месячное количество осадков в декабре зарегистрировали в 2018 году — 99,6 мм. А минимальные значения (12,4 мм) зафиксировали в 2013 году.

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