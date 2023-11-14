Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Гладков сообщил, насколько регион готов к наступлению зимы

К зиме готовы: Гладков рассказал о готовности региона к холодам и снегу

14 ноября 2023, 13:03
Фото: 1MI

Гладков сообщил, насколько регион готов к наступлению зимы

О готовности коммунальных служб и техники рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. В регионе заготовили пескосоляную смесь и заключили договорённость с 200 механизаторами, которые помогут коммунальщикам во время сильных снегопадов.

Белгородская область продолжает готовиться к зиме. В настоящий момент в регионе уже полностью подготовлены коммунальная служба и более 1000 единиц техники, заготовлена пескосоляная смесь.

В прошлом году в регионе наблюдалась проблема с водителями, однако в этом году, как отчитались главы муниципалитетов, штат полностью укомплектован для работы в две смены. В случае непредвиденной ситуации регион заключил договорённость о привлечении 200 механизаторов, которые работают на сельхозпредприятиях. Их привлекут в пиковую нагрузку, отметил губернатор.

Время покажет, я надеюсь, что все те планы, которые выстроены, все мероприятия, которые проведены, позволят справиться с любой нагрузкой и любыми сюрпризами, которые будет готовить для нас погода.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в прошлом году Белгородская область одномоментно закупила коммунальную технику на сумму порядка 2 млрд рублей. Приобретённую технику сразу раздали муниципальным образованиям.

Где восстановят к декабрю, что перенесут на 2024-й: о разрушенном обстрелами жилье
Узнать подробнее
Читайте также:
Стала известна дата открытия «Русских горок» в парке аттракционов в БелгородеПервый этап позади: в мэрии рассказали об установке катка на Соборной площадиВ белгородском приграничье на зиму законсервируют четыре дома
#Белгородская область#Зима#Коммунальные службы#Белгород#Вячеслав Гладков#Коммунальная техника#Пескосоляная смесь#Александра Склярова#Хорошие новости
Подпишитесь
Не более чем на 14%: белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ
Сегодня, 13:21
Выше только Москва и Питер: Белгород попал в топ-10 по развитию платных парковок
Сегодня, 13:08
В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото
Сегодня, 09:48
Белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс
Сегодня, 14:22
Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде
Сегодня, 10:31
Больше, чем в Воронеже и Брянске: в Белгородской области подорожает коммуналка
Сегодня, 14:07