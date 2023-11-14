К зиме готовы: Гладков рассказал о готовности региона к холодам и снегу

В прошлом году в регионе наблюдалась проблема с водителями, однако в этом году, как отчитались главы муниципалитетов, штат полностью укомплектован для работы в две смены. В случае непредвиденной ситуации регион заключил договорённость о привлечении 200 механизаторов, которые работают на сельхозпредприятиях. Их привлекут в пиковую нагрузку, отметил губернатор.