К зиме готовы: Гладков рассказал о готовности региона к холодам и снегу

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Белгородская область продолжает готовиться к зиме. В настоящий момент в регионе уже полностью подготовлены коммунальная служба и более 1000 единиц техники, заготовлена пескосоляная смесь.
В прошлом году в регионе наблюдалась проблема с водителями, однако в этом году, как отчитались главы муниципалитетов, штат полностью укомплектован для работы в две смены. В случае непредвиденной ситуации регион заключил договорённость о привлечении 200 механизаторов, которые работают на сельхозпредприятиях. Их привлекут в пиковую нагрузку, отметил губернатор.
Время покажет, я надеюсь, что все те планы, которые выстроены, все мероприятия, которые проведены, позволят справиться с любой нагрузкой и любыми сюрпризами, которые будет готовить для нас погода.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в прошлом году Белгородская область одномоментно закупила коммунальную технику на сумму порядка 2 млрд рублей. Приобретённую технику сразу раздали муниципальным образованиям.