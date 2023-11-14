Гладков: Стенд Белгородской области пользуется большой популярностью

Добавим, что открытие недели Белгорода на выставке состоялось сегодня, 14 ноября. Программа началась с иммерсионного представления. Там рассказали зрителям об основных этапах становления жизни города. Посетителям показали научное шоу с использованием мела, спели авторские песни и прочли стихи об областном центре.