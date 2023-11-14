Гладков: Стенд Белгородской области пользуется большой популярностью

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве открылись дни Белгорода. Они посвящены 80-летию со дня освобождения города от фашистских захватчиков.
Как оказалось, стенд от региона пользуется достаточно большой популярностью. В общем павильон посетили 80 тыс. человек, 20 тыс. из них — только за выходные.
Надеюсь, что все, кто ещё мало знаком с Белгородской областью, увидев, насколько многообразна, ярка и удивительна наша область, насколько удивительны люди, которые в ней живут, приедут к нам в гости, приедут на отдых, приедут на работу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По словам главы региона, работы в Белгородской области много.
Работы у нас много, много предприятий, которые предлагают высокооплачиваемую работу. Поэтому надеюсь, что их тёплые чувства, которые они испытали впервые в отношении Белгородской области, останутся с ними надолго, если не навсегда.
Вячеслав Гладков
Добавим, что открытие недели Белгорода на выставке состоялось сегодня, 14 ноября. Программа началась с иммерсионного представления. Там рассказали зрителям об основных этапах становления жизни города. Посетителям показали научное шоу с использованием мела, спели авторские песни и прочли стихи об областном центре.