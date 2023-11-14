Гладков объяснил, почему родственнице военнослужащего отказали в получении выплаты

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Как рассказала женщина, её племянник ушёл служить по контракту, кроме неё родственников у него нет. В документах в военкомате племянник указал женщину как получателя губернаторской выплаты: «Мне отказали. Сказали, что тётя не родственник, не имеет право на получение выплаты. Как быть?».
Вячеслав Гладков сообщил, что в таких случаях необходимо было оформить доверенность: «Сейчас это возможно сделать, если этот документ подпишет командир части. Если есть необходимость, то мы поможем передать вам эту доверенность».