Гладков объяснил, почему родственнице военнослужащего отказали в получении выплаты

Как рассказала женщина, её племянник ушёл служить по контракту, кроме неё родственников у него нет. В документах в военкомате племянник указал женщину как получателя губернаторской выплаты: «Мне отказали. Сказали, что тётя не родственник, не имеет право на получение выплаты. Как быть?».