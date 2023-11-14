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Published Сегодня, 19:28

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Гладков объяснил, почему родственнице военнослужащего отказали в получении выплаты

Гладков объяснил, почему родственнице военнослужащего отказали в получении выплаты

14 ноября 2023, 19:28
Фото: 1MI
К губернатору Белгородской области обратилась тётя военнослужащего. Ей отказали в предоставлении губернаторской выплаты.
Сюжет
Выплаты

Как рассказала женщина, её племянник ушёл служить по контракту, кроме неё родственников у него нет. В документах в военкомате племянник указал женщину как получателя губернаторской выплаты: «Мне отказали. Сказали, что тётя не родственник, не имеет право на получение выплаты. Как быть?».

Вячеслав Гладков сообщил, что в таких случаях необходимо было оформить доверенность: «Сейчас это возможно сделать, если этот документ подпишет командир части. Если есть необходимость, то мы поможем передать вам эту доверенность».

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#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Военнослужащий
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