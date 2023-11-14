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Гладков: 44 тыс. белгородских школьников работали в свободное от учёбы время

Гладков: 44 тыс. белгородских школьников работали в свободное от учёбы время

14 ноября 2023, 15:49
Фото: Midjourney
Более 1000 школьников пришли на временную работу на осенних каникулах. С начала года работали 44 тыс. подростков. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

С начала года 44 тыс. белгородских подростков работали в свободное от учёбы время. Они нашли временную работу при поддержке центра занятости населения. Во время осенних каникул порядка 1000 школьников решили поработать.

Я уже говорил о том, что в осенние каникулы мы ждём наших школьников на временное трудоустройство. Большой запрос от детей и от родителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

90% детей работали впервые на различных предприятиях. В основном ребята убирали опавшую листву на прилегающих территориях школ, социальных объектов, городских парков. Наиболее активное участие в трудоустройстве приняли школьники из Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского горокругов, Краснояружского, Ивнянского районов.

В Валуйках и Ивне ребята убирали опавшие листья, в Губкине работали в библиотеке. Они помогали с укомплектованием и расстановкой вновь поступивших учебников, ремонтом книжного фонда. В учебных кабинетах школьники убирались и ухаживали за растениями.

Мне кажется, это очень хорошая история, которая позволяет говорить о ранней трудовой мотивации, ну и, конечно, лишний заработок семье никогда не помешает, особенно в семьях с низкими доходами родителей.
Вячеслав Гладков

Ребят из Валуйского округа устроили в МУДО «Детский эколого-биологический центр». Дети не только убирали опавшие листья, но и ухаживали за клумбами. Учащиеся в Ивне занимались уборкой центрального парка.

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