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Михаил Борзых (справа)

Экс-чиновник по безопасности занял пост главы белгородского посёлка

14 ноября 2023, 06:26
Фото: "Разумное on-line"
Михаил Борзых (справа)

Михаил Борзых стал новым главой белгородского Разумного

О назначении мужчины стало известно вчера, 13 ноября. За кандидатуру Михаила Борзых проголосовало большинство депутатов.

Пост главы администрации посёлка Разумное в Белгородском районе занял Михаил Борзых. Его избрали на очередном поселковом собрании депутатов. Борзых занял должность после Василия Чамкаева.

Известно, что Михаил Борзых живёт в Новосадовом. Ранее работал заместителем начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами комитета по обеспечению безопасности Белгородского района.

Напомним, что Василий Чамкаев, бывший глава Разумного, уволился после семилетней работы на посту. Сообщалось, что он перешёл работать в бизнес. После его ухода временно исполняющим обязанности главы был его заместитель.

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#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Кадровые перестановки#Кадровые назначения#Белгород#Александра Склярова#Михаил Борзых
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