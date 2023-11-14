Экс-чиновник по безопасности занял пост главы белгородского посёлка

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Пост главы администрации посёлка Разумное в Белгородском районе занял Михаил Борзых. Его избрали на очередном поселковом собрании депутатов. Борзых занял должность после Василия Чамкаева.
Известно, что Михаил Борзых живёт в Новосадовом. Ранее работал заместителем начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами комитета по обеспечению безопасности Белгородского района.
Напомним, что Василий Чамкаев, бывший глава Разумного, уволился после семилетней работы на посту. Сообщалось, что он перешёл работать в бизнес. После его ухода временно исполняющим обязанности главы был его заместитель.