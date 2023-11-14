Дорого и сердито: в Белгороде за 90 млн рублей продают часть этажа в офисном здании

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Расположено помещение площадью 1100 квадратных метров в здании по адресу Костюкова, 36Г на Харгоре. Продавец утверждает, что в реализуемом помещении высокие потолки и планировка кабинетного типа, но нет несущих перегородок. В предложение входят также десять машиномест в подземном паркинге.
В наличии кабинеты со стеклянным потолком, что является потенциальным выходом на крышу, а также большие окна в кабинетах. Из удобств продавец отмечет кондиционеры, интернет, отопление, наличие воды, а также широкий лестничный марш. Отдельным пунктом указывают возможность установки лифта.
Цена — 90 млн рублей, или 81,8 тыс. рублей за квадратный метр.