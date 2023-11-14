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Published Сегодня, 15:10

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В Белгороде часть этажа в офисном здании продают за 90 млн рублей

Дорого и сердито: в Белгороде за 90 млн рублей продают часть этажа в офисном здании

14 ноября 2023, 15:10
Фото: сайт "Авито"

В Белгороде часть этажа в офисном здании продают за 90 млн рублей

На «Авито» появилось объявление по продаже помещения свободного назначения в торгово-офисном здании нa третьем этажe. Купить его предлагают за 90 млн рублей.

Расположено помещение площадью 1100 квадратных метров в здании по адресу Костюкова, 36Г на Харгоре. Продавец утверждает, что в реализуемом помещении высокие потолки и планировка кабинетного типа, но нет несущих перегородок. В предложение входят также десять машиномест в подземном паркинге.

В наличии кабинеты со стеклянным потолком, что является потенциальным выходом на крышу, а также большие окна в кабинетах. Из удобств продавец отмечет кондиционеры, интернет, отопление, наличие воды, а также широкий лестничный марш. Отдельным пунктом указывают возможность установки лифта.

Цена — 90 млн рублей, или 81,8 тыс. рублей за квадратный метр.

Фото: сайт "Авито"
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