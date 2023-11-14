Доля отечественных продуктов на рейсах «Аэрофлота» составляет свыше 90%

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:35
В частности, в текущем году «Аэрофлоту» удалось нарастить долю произведенных в России продуктов и напитков, предназначенных для питания пассажиров на его авиарейсах, до 90% и даже более. Примечательно, что в 2021 году этот показатель был зафиксирован на значительно более низком уровне — около 60%, пишут novostivolgograda.ru.
Представители авиаперевозчика заявили, что в сложившихся экономических обстоятельствах «Аэрофлот» намеревается и в будущем делать выбор в пользу продуктов и напитков отечественного производства, предлагая их своим пассажирам. Ожидается, что тем самым «Аэрофлот» сможет обеспечить поддержание общего государственного курса на импортозамещение.
В бортовом меню большая часть позиций на данный момент уже почти на 100% состоит из ингредиентов отечественного производства. Прежде всего речь идет о хлебобулочных изделиях, соках и молоке, блюдах из птицы, а также соусах и специях. По мясу, рыбе и морепродуктам доля российских товаров составляет чуть менее 100%, а по сырам она зафиксирована в диапазоне 85 — 100% (в зависимости от сорта).
Среди сортов вин, которые пассажирам предлагают на рейсах авиакомпании, российские напитки сегодня занимают примерно 70%, и их доля продолжает увеличиваться. В частности, сегодня винная карта авиаперевозчика включает российские алкогольные напитки, произведенные на Кубани. В бизнес-классе это красное, белое и игристое вино, а в экономклассе и комфорт-классе — красное и белое.
Сейчас«Аэрофлоту», продолжающему лидировать в гражданской авиации РФ, принадлежат, в частности, авиакомпании «Россия» и «Победа». Весь пассажиропоток перевозчика за прошлый год превысил 40 миллионов человек. На фоне санкций против отечественного рынка авиаперевозок «Аэрофлот» стал крупнейшим заказчиком новых авиалайнеров, которые производятся в Российской Федерации. В планах авиакомпании до 2030 года — закупить более трехсот воздушных судов, произведенных в России.