Доля отечественных продуктов на рейсах «Аэрофлота» составляет свыше 90%

В бортовом меню большая часть позиций на данный момент уже почти на 100% состоит из ингредиентов отечественного производства. Прежде всего речь идет о хлебобулочных изделиях, соках и молоке, блюдах из птицы, а также соусах и специях. По мясу, рыбе и морепродуктам доля российских товаров составляет чуть менее 100%, а по сырам она зафиксирована в диапазоне 85 — 100% (в зависимости от сорта).