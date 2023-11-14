Детский сад №1: как быть первыми по масштабу и творчеству

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Город в городе
Активное расширение Самары повлекло создание обособленных микрорайонов. В одном из таких мест — микрорайоне Крутые Ключи проживает много молодёжи, а значит и спрос на места в детском садике колоссальный.
Проблему нехватки мест решил Детский сад № 1, который открылся в 2013 году и сегодня состоит из четырёх корпусов, в каждом из которых есть своя отличительная особенность.
Всего в саду № 1 есть 55 групп для 1710 детей разных возрастов. Предусмотрены отдельные группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи, аутизмом и другими особенностями развития. Индивидуальные коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом и другими специалистами помогают детям лучше адаптироваться. Одни из последних новшеств — сенсорная комната для развития высших психических процессов и комната песочной терапии, которые способствуют всестороннему развитию ребёнка.
Чем занимаются дети в саду?
Масштаб детского сада даёт возможность с размахом подойти к образовательной деятельности. На базе созданных в корпусах мини-музеев местные педагоги проводят развивающие занятия — «Время быть активным», «Удивительный космос», «Растим будущих инженеров» и другие. В мини-музее «Быт народов Поволжья» малышам рассказывают об устройстве русской избы, народных игрушках и промыслах.
Дополнительное образование представлено обширным набором кружков по разным тематикам — «Тропинка в экологию» для юных любителей природы, «Весёлый мяч» для футболистов или «Занимательная математика» для будущих инженеров.
Чем детский сад не театр?
Коллектив и воспитанники детсада активно участвуют в различных мероприятиях за пределами сада и не стесняются организовывать такие самостоятельно. Например, в соревнованиях «Олимпийская семейка» и «Театральный БУМ» принимают участие дети и их родители из разных районов Самары.
Детский сад № 1 ежегодно проводит фестиваль «Театральная весна», где дети учатся ставить спектакли и играть в них. Есть даже конкурс на лучшую роль и сценический костюм — все как у взрослых!
Детский взгляд
А как воспитанники детского сада видят город будущего ответят сами воспитанники:
Маленькая Софийка думает, что в будущем повсюду будут «вулканы с бантиками».
«Летающие пончики и шоколадки» — Алина не против того, чтобы еда сама летела в рот.
«Должен быть детский сад для кошек» — Катя мечтает о том, чтобы сделать лучше жизнь животных.
Творческое воспитание дает свои плоды — Вадик готовиться стать блогером: «Буду приносить зрителям радость своими роликами», — мечтает он.
Молодым семьям — доступные детские сады
Детский сад № 1 — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. С 2018 по 2023 год в соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.
Именно благодаря этому проекту в 2020 году в детсаде №1 открылся дополнительный ясли-корпус для самых маленьких на 44 места.
Только за 2021 года в Самарской области построено 6 детских садов и строится еще 3 таких объекта.