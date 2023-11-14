Детский сад №1: как быть первыми по масштабу и творчеству

Детский сад № 1 — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. С 2018 по 2023 год в соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.