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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

В Госдуме предложили запретить проверку знаний детей с помощью тестов

Депутат Хамзаев предложил запретить тестирование детей для проверки знаний

14 ноября 2023, 15:22
Фото: Midjourney

В Госдуме предложили запретить проверку знаний детей с помощью тестов

С инициативой выступил депутат Султан Хамзаев, сообщили РИА Новости. По мнению законодателя тестирование — чуждое российской системе образования понятие.
Сюжет
Дети

В Государственной Думе появилась инициатива о запрете использования тестов для проверки знаний детей. Депутат Султан Хамзаев выступил с предложением запретить такой формат проверки, который превратился в своего рода «викторину» для некоторых детей. Он высказался против такого механизма проверки знаний в целом.

По словам депутата, тестирование является чуждым российской системе образования. Он считает, что это формализованные задания, требующие формальных ответов, в то время как российская система образования всегда отличалась развернутым ответом на четко поставленные вопросы.

Парламентарий уверен, что необходимо отказаться от шаблонного и клипового мышления у молодежи России.

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#Евгений Грицков#Дети#Образование#Депутат#Тестирование#Государственная дума#Хамзаев#Проверка знаний
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