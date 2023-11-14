Депутат Хамзаев предложил запретить тестирование детей для проверки знаний

В Государственной Думе появилась инициатива о запрете использования тестов для проверки знаний детей. Депутат Султан Хамзаев выступил с предложением запретить такой формат проверки, который превратился в своего рода «викторину» для некоторых детей. Он высказался против такого механизма проверки знаний в целом.