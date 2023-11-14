Депутат Хамзаев предложил запретить тестирование детей для проверки знаний

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В Государственной Думе появилась инициатива о запрете использования тестов для проверки знаний детей. Депутат Султан Хамзаев выступил с предложением запретить такой формат проверки, который превратился в своего рода «викторину» для некоторых детей. Он высказался против такого механизма проверки знаний в целом.
По словам депутата, тестирование является чуждым российской системе образования. Он считает, что это формализованные задания, требующие формальных ответов, в то время как российская система образования всегда отличалась развернутым ответом на четко поставленные вопросы.
Парламентарий уверен, что необходимо отказаться от шаблонного и клипового мышления у молодежи России.