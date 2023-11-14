Чиновники в белгородском приграничье «забыли» об опасном объекте

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Грайвороне по требованию прокурора снесут аварийный дом. Прокуратура добилась этого решения через суд.
По информации надзорного ведомства, многоквартирный дом на улице Пролетарской признали аварийным по результатам проверки. Его должны снести. Местная администрация необходимых мер по ликвидации опасного для жизни и здоровья людей строения длительное время не принимала.
В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, где потребовал у чиновников выполнить снос. Суд признал бездействие органа самоуправления незаконным. Исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль.
Ранее сообщалось, что более 400 человек в Белгороде живут в признанных аварийными домах. В городе насчитывается 17 таких многоквартирных домов.