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Белгородцы переживают, что зимой на коммунальной технике некому будет работать

Белгородцы переживают, что зимой на коммунальной технике некому будет работать

14 ноября 2023, 18:14
Фото: 1MI
По словам жителя посёлка Разумное, зарплаты у водителей и трактористов небольшие, уже сейчас на эти должности много вакантных мест.

Житель Разумного рассказал губернатору, что в муниципалитете в настоящий момент много вакансий на должности водителей и трактористов, работать на коммунальной технике некому. Также мужчина подчеркнул, что зарплаты у работников небольшие: «Муниципалитеты будут отвечать, что всё хорошо».

Вакантные места есть и будут везде, в том числе в правительстве. Кто-то увольняется, кто-то женился, кто-то замуж вышел, кто-то по каким-то причинам переехал в другой регион. Для меня главное — это отсутствие жалоб на качество работы. Поэтому в зимний период, если будут проблемы в Разумном, буду предъявлять претензии к администрации Белгородского района за некачественную уборку. Или наоборот, если всё будет хорошо, благодарить за хорошо выполненные обязанности.
Вячеслав Гладков

Напомним, что в области к зиме подготовлено более 1000 единиц коммунальной техники. В прошлом году в области наблюдалась нехватка водителей, в текущем году, по данным глав муниципалитетов, штат уже полностью укомплектован.

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#Общество#Белгородская область#Зима#Уборка снега#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Коммунальная техника
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