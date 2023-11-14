Белгородцы переживают, что зимой на коммунальной технике некому будет работать

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Житель Разумного рассказал губернатору, что в муниципалитете в настоящий момент много вакансий на должности водителей и трактористов, работать на коммунальной технике некому. Также мужчина подчеркнул, что зарплаты у работников небольшие: «Муниципалитеты будут отвечать, что всё хорошо».
Вакантные места есть и будут везде, в том числе в правительстве. Кто-то увольняется, кто-то женился, кто-то замуж вышел, кто-то по каким-то причинам переехал в другой регион. Для меня главное — это отсутствие жалоб на качество работы. Поэтому в зимний период, если будут проблемы в Разумном, буду предъявлять претензии к администрации Белгородского района за некачественную уборку. Или наоборот, если всё будет хорошо, благодарить за хорошо выполненные обязанности.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в области к зиме подготовлено более 1000 единиц коммунальной техники. В прошлом году в области наблюдалась нехватка водителей, в текущем году, по данным глав муниципалитетов, штат уже полностью укомплектован.