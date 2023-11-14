Белгородцы переживают, что зимой на коммунальной технике некому будет работать

Житель Разумного рассказал губернатору, что в муниципалитете в настоящий момент много вакансий на должности водителей и трактористов, работать на коммунальной технике некому. Также мужчина подчеркнул, что зарплаты у работников небольшие: «Муниципалитеты будут отвечать, что всё хорошо».