Белгородцы не смогут насладиться фейерверками даже в соседнем регионе

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Запрет на использование пиротехнических изделий ввели в Курской области. Жителям запрещено пускать салют и взрывать петарды с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года.
Такое решение связано с необходимостью обеспечить безопасность курян. В регионе также сохраняется действие «жёлтого» уровня террористической опасности.
Следить за соблюдением нововведений будут органы местного самоуправления и федеральные структуры, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Напомним, что в Белгородской области также действует высокий уровень террористической опасности. Он с 4 февраля начал действовать бессрочно. Кроме этого, белгородцам напомнили о запрете на продажу и использовании пиротехники вплоть до 26 января 2024 года.