Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Салют

Белгородцы не смогут насладиться фейерверками даже в соседнем регионе

14 ноября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Салют

Запрет на пиротехнику ввели в Курской области

Пиротехнические изделия запрещено использовать до конца января 2024 года. В соседнем регионе тоже сохраняется «жёлтый» уровень террористической опасности. Подробности запрета сообщили «Курские известия» со ссылкой на губернатора.

Запрет на использование пиротехнических изделий ввели в Курской области. Жителям запрещено пускать салют и взрывать петарды с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года.

Такое решение связано с необходимостью обеспечить безопасность курян. В регионе также сохраняется действие «жёлтого» уровня террористической опасности.

Следить за соблюдением нововведений будут органы местного самоуправления и федеральные структуры, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Напомним, что в Белгородской области также действует высокий уровень террористической опасности. Он с 4 февраля начал действовать бессрочно. Кроме этого, белгородцам напомнили о запрете на продажу и использовании пиротехники вплоть до 26 января 2024 года.

Новый год без салюта: в Белгородской области ввели запрет на продажу пиротехники
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы среди ночи увидели незапланированный фейеверк: видеоДень города без пиротехники пройдёт не только в БелгородеБелгородцев будут штрафовать за запуск салюта в День Победы
#Общество#Белгородская область#Курская область#Пиротехника#Запрет#Салют#Черноземье#Белгород#Роман Старовойт#Петарды#Александра Склярова
Подпишитесь
Не более чем на 14%: белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ
Сегодня, 13:21
Выше только Москва и Питер: Белгород попал в топ-10 по развитию платных парковок
Сегодня, 13:08
В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото
Сегодня, 09:48
Белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс
Сегодня, 14:22
Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде
Сегодня, 10:31
Больше, чем в Воронеже и Брянске: в Белгородской области подорожает коммуналка
Сегодня, 14:07