Белгородская область вошла в топ-3 регионов по увеличению числа автокредитов

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В третьем квартале 2023 года в России увеличилась выдача автокредитов на 65,7%. Всего было оформлено 262,8 тыс. займов. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 158,6 тыс.
Существенный рост выдачи автокредитов по сравнению с третьим кварталом 2023 года наблюдается в нескольких регионах России, включая Белгородскую область. Белгородцы на 83,1% чаще стали брать кредиты на машины. Этот показатель также сильно увеличился в Ростовской области — на 95,5% и в Омской области — на 88,8%.
Чаще всего автокредиты брали в Москве — 16,9 тыс., в Московской области — 15 тыс., Санкт-Петербурге — 12,8 тыс., Республике Татарстан — 12,1 тыс. и в Краснодарском крае — 11,7 тыс.
Сообщается, что увеличение количества выданных автокредитов связано с «эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году».
Вместе с тем такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом.
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй