Белгородская область вошла в топ-3 регионов по увеличению числа автокредитов

Существенный рост выдачи автокредитов по сравнению с третьим кварталом 2023 года наблюдается в нескольких регионах России, включая Белгородскую область. Белгородцы на 83,1% чаще стали брать кредиты на машины. Этот показатель также сильно увеличился в Ростовской области — на 95,5% и в Омской области — на 88,8%.