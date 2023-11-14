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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Автомобили

Белгородская область вошла в топ-3 регионов по увеличению числа автокредитов

14 ноября 2023, 15:03
Фото: 1MI
Автомобили

Белгородцы стали чаще брать кредиты на автомобили

Статистику по выданным автокредитам регионам России озвучили в Национальном бюро кредитных историй, сообщает ТАСС. Эксперты объяснили, из-за чего повысился спрос.

В третьем квартале 2023 года в России увеличилась выдача автокредитов на 65,7%. Всего было оформлено 262,8 тыс. займов. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 158,6 тыс.

Существенный рост выдачи автокредитов по сравнению с третьим кварталом 2023 года наблюдается в нескольких регионах России, включая Белгородскую область. Белгородцы на 83,1% чаще стали брать кредиты на машины. Этот показатель также сильно увеличился в Ростовской области — на 95,5% и в Омской области — на 88,8%.

Чаще всего автокредиты брали в Москве — 16,9 тыс., в Московской области — 15 тыс., Санкт-Петербурге — 12,8 тыс., Республике Татарстан — 12,1 тыс. и в Краснодарском крае — 11,7 тыс.

Сообщается, что увеличение количества выданных автокредитов связано с «эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году».

Вместе с тем такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом.
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй
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#Белгородская область#Экономика#Белгород#Автокредит#Александра Склярова#Национальное бюро кредитных историй
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